Papež: Rodina má být podporována v praktických potřebách i modlitbou
Benedetta Capelli – Vatikán
„Svědky naděje“ par excellence: tak papež Lev definuje řeholnice přijaté dnes, 23. srpna, na audienci v Konzistorním sále, které patří ke čtyřem institutům, jež konají své generální kapituly: Misionářky Dcery Svaté Rodiny z Nazaretu, Institut Dcer Nazaretu, Institut Apoštolek Svaté Rodiny, Milosrdné sestry Panny Marie Dobré Rady. Jsou vyjádřením církve, která vzhlíží k Svaté rodině z Nazaretu, “ohnisku modlitby, kovářské dílně lásky a vzoru svatosti“, a která se zavázala žít a předávat hodnoty, které představuje.
Papež pak připomněl slova svatého Pavla VI. ve Svaté zemi, když 5. ledna 1964 v bazilice Zvěstování Panny Marie vyzval, abychom vzhlíželi k Ježíši, Marii a Josefovi, abychom ještě lépe pochopili „význam rodiny, její společenství lásky, její prostou a strohou krásu, její posvátný a nedotknutelný charakter, její mírnou výchovu a její přirozenou a nenahraditelnou funkci ve společnosti“.
Rodina v dnešní době více než kdy jindy potřebuje podporu, povzbuzení a pomoc: modlitbou, příkladem a sociální činností, která je připravena pomoci v nouzi. Vaše charismatické svědectví a vaše práce jako zasvěcených žen v tomto smyslu mohou mnoho udělat.
Odpověď na Boží dary
Lev XIV. připomíná bohatství, které ženské řeholní instituty v sobě nesou: charisma darované Duchem svatým zakladatelkám – Josep Manyanet, María Encarnación Colomina, Maria Luigia Angelica Clarac, Giuseppe Guarino, Carmela Auteri, Teresa Ferrara, Agostino di Montefeltro – a které se stále obnovuje, protože inspirovalo také velké školy spirituality, jak uvádí papež, například františkánskou a salesiánskou. Naděje, kterou Jubileum ztělesňuje, dodává, je naděje, ke které jsou řeholnice, „znamení a proroctví“, povolány, aby usilovaly o budoucí dobra.
Neste věrnou a prozřetelnou přítomnost Pána do dějin svých institutů; nesete ctnost, kterou ti, kdo vás předcházeli, často procházejíce těžkými zkouškami, odpověděli na Boží dary.
Stát se rodinou
Na závěr svého projevu papež vyzval k obnovení závazku vůči „dětem, maminkám, tatínkům, starým lidem, mladým lidem“, aby znovu rozkvetly „stejné ctnosti a stejná láska jako v Svaté rodině“.
Pokračujte v díle, které vám bylo svěřeno, „tvořte rodinu“ a buďte blízko lidem, kterým pomáháte, modlitbou, nasloucháním, radou, pomocí, abyste v různých situacích, ve kterých působíte, pěstovali a šířili ducha nazaretského domova.
Na závěr Lev XIV. poděkoval za práci vykonanou v mnoha částech světa a svěřil řeholnice do ochrany Matky Boží a svatého Josefa.