Fotogalerie z dnešní audience
Fotogalerie z dnešní audience
Papež: Rodina má být podporována v praktických potřebách i modlitbou

Při audienci ve Vatikánu pro účastnice generálních kapitul čtyř ženských řeholních institutů vyzval Lev XIV. k obnovení závazku vůči těm, kteří žijí v nouzi, a vyzval k pomoci jim nasloucháním, radami a podporou v duchu Svaté rodiny z Nazaretu.

Benedetta Capelli – Vatikán

„Svědky naděje“ par excellence: tak papež Lev definuje řeholnice přijaté dnes, 23. srpna, na audienci v Konzistorním sále, které patří ke čtyřem institutům, jež konají své generální kapituly: Misionářky Dcery Svaté Rodiny z Nazaretu, Institut Dcer Nazaretu, Institut Apoštolek Svaté Rodiny, Milosrdné sestry Panny Marie Dobré Rady. Jsou vyjádřením církve, která vzhlíží k Svaté rodině z Nazaretu, “ohnisku modlitby, kovářské dílně lásky a vzoru svatosti“, a která se zavázala žít a předávat hodnoty, které představuje.

Papež pak připomněl slova svatého Pavla VI. ve Svaté zemi, když 5. ledna 1964 v bazilice Zvěstování Panny Marie vyzval, abychom vzhlíželi k Ježíši, Marii a Josefovi, abychom ještě lépe pochopili „význam rodiny, její společenství lásky, její prostou a strohou krásu, její posvátný a nedotknutelný charakter, její mírnou výchovu a její přirozenou a nenahraditelnou funkci ve společnosti“.

Rodina v dnešní době více než kdy jindy potřebuje podporu, povzbuzení a pomoc: modlitbou, příkladem a sociální činností, která je připravena pomoci v nouzi. Vaše charismatické svědectví a vaše práce jako zasvěcených žen v tomto smyslu mohou mnoho udělat.

Odpověď na Boží dary

Lev XIV. připomíná bohatství, které ženské řeholní instituty v sobě nesou: charisma darované Duchem svatým zakladatelkám – Josep Manyanet, María Encarnación Colomina, Maria Luigia Angelica Clarac, Giuseppe Guarino, Carmela Auteri, Teresa Ferrara, Agostino di Montefeltro – a které se stále obnovuje, protože inspirovalo také velké školy spirituality, jak uvádí papež, například františkánskou a salesiánskou. Naděje, kterou Jubileum ztělesňuje, dodává, je naděje, ke které jsou řeholnice, „znamení a proroctví“, povolány, aby usilovaly o budoucí dobra.

Neste věrnou a prozřetelnou přítomnost Pána do dějin svých institutů; nesete ctnost, kterou ti, kdo vás předcházeli, často procházejíce těžkými zkouškami, odpověděli na Boží dary.

Stát se rodinou

Na závěr svého projevu papež vyzval k obnovení závazku vůči „dětem, maminkám, tatínkům, starým lidem, mladým lidem“, aby znovu rozkvetly „stejné ctnosti a stejná láska jako v Svaté rodině“.

Pokračujte v díle, které vám bylo svěřeno, „tvořte rodinu“ a buďte blízko lidem, kterým pomáháte, modlitbou, nasloucháním, radou, pomocí, abyste v různých situacích, ve kterých působíte, pěstovali a šířili ducha nazaretského domova.

Na závěr Lev XIV. poděkoval za práci vykonanou v mnoha částech světa a svěřil řeholnice do ochrany Matky Boží a svatého Josefa.

 

23. srpna 2025, 12:19

