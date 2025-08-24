Hledejte

Trosky ve městě Sumy, archivní fotografie Trosky ve městě Sumy, archivní fotografie  (ANSA)
Papež: Prosím Boha, aby na Ukrajině utichly zbraně a otevřela se cesta k dialogu

V poselství prezidentovi Volodymyru Zelenskému u příležitosti státního svátku papež vyjádřil svou blízkost ukrajinskému lidu a prosil Všemohoucího, aby utěšil všechny, kteří trpí následky války, posílil „zraněné“ a dal „věčný odpočinek zemřelým“. Papež také prosí Boha, aby „pohnul srdci lidí dobré vůle“ a aby bylo dosaženo dobra pro všechny.

V den státního svátku Ukrajiny, který se slaví dnes, 24. srpna, posílá Lev XIV. vzkaz prezidentovi Volodymyru Zelenskému, v němž ujišťuje o své „modlitbě za ukrajinský lid, který trpí válkou, zejména za všechny, kteří jsou zraněni na těle, za ty, kteří utrpěli ztrátu drahé osoby, a za ty, kteří byli zbaveni svých domovů“.

„Se srdcem zraněným násilím, které pustoší vaši zemi, se obracím na vás,“ píše papež a prosí Boha, aby utěšil všechny, kteří jsou zkoušeni následky konfliktu, posílil „zraněné“ a „věčný odpočinek“ daroval zemřelým. Papež také prosí Všemohoucího, aby „pohnul srdci lidí dobré vůle“ a „aby utichl křik zbraní“ a „ustoupil dialogu“ a otevřel „cestu míru pro dobro všech“. „Svěřuji váš národ Panně Marii, Královně míru“, uzavírá Lev XIV.

Poselství papeže zveřejnil prezident Zelenskyj v příspěvku na svém účtu X. „Jsem upřímně vděčný Jeho Svatosti za jeho hluboká slova, modlitby a pozornost věnovanou ukrajinskému lidu během této ničivé války.“ Hlava státu dodává, že všechny „naděje“ a „úsilí“ národa „směřují k dosažení dlouho očekávaného míru“, „aby zvítězilo dobro, pravda a spravedlnost“, a vyjadřuje své uznání za „morální vedení a apoštolskou podporu“ papeže.

24. srpna 2025, 12:13

