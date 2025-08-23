Hledejte

Papež: Pro skutečný rozkvět lidstva zvolte lásku k Bohu a bližním

Papež Lev XIV. se setkal s katolickými zákonodárci a vyzval je, aby budovali svět zakořeněný ve spravedlnosti, svědomí a lásce k Bohu.

Papež Lev XIV. se v sobotu setkal s účastníky šestnáctého výročního zasedání Mezinárodní sítě katolických zákonodárců (ICLN), kteří se sešli v Římě během Jubilea naděje.

Papež přivítal zákonodárce a politické představitele z celého světa, poděkoval jim za jejich účast a zamyslel se nad tématem setkání: „Nový světový řád: politika velmocí, nadvláda korporací a budoucnost lidského rozkvětu“.

„V těchto slovech“, řekl, „cítím jak obavy, tak touhu. Jsme znepokojeni směrem, kterým se ubírá náš svět, a přesto toužíme po autentickém lidském rozkvětu, po světě, kde každý člověk může žít v míru, svobodě a naplnění podle Božího plánu.“

Dvě města

Papež se obrátil k moudrosti svatého Augustina z Hippo a připomněl, jak tento velký církevní otec, píšící v době bouřlivých událostí pozdního římského impéria, představoval dějiny jako rozvíjení dvou „měst“.

„Tento církevní otec učil, že v lidských dějinách se prolínají dvě „města“: město lidské a město Boží. Tyto města symbolizují duchovní skutečnosti – dvě orientace lidského srdce, a tedy i lidské civilizace. Město lidské, postavené na pýše a sebelásce, se vyznačuje touhou po moci, prestiži a požitcích; město Boží, postavené na lásce k Bohu až k sebeobětování, se vyznačuje spravedlností, láskou a pokorou.“

Autentický lidský rozkvět

Papež Lev zdůraznil, že vize rozkvětu života je v dnešním světě často zkreslena. „Dnes se rozkvět života často zaměňuje s materiálně bohatým životem nebo životem neomezené individuální autonomie. Takzvaná ideální budoucnost, která se nám představuje, je často budoucností technologického pohodlí a uspokojení spotřebitelů. Víme však, že to nestačí. Vidíme to v bohatých společnostech, kde mnoho lidí bojuje s osamělostí, beznadějí a pocitem bezvýznamnosti.“

„Skutečný lidský rozkvět,“ pokračoval, „vychází z toho, co církev nazývá integrálním lidským rozvojem, tedy plným rozvojem člověka ve všech rozměrech: fyzickém, sociálním, kulturním, morálním a duchovním. Tato vize člověka je zakořeněna v přirozeném zákoně, morálním řádu, který Bůh vepsal do lidského srdce a jehož hlubší pravdy osvětluje Kristovo evangelium.“

„Zajišťuje svobodu hledat pravdu, uctívat Boha a vychovávat rodiny v míru. Zahrnuje také harmonii se stvořením a pocit solidarity napříč sociálními třídami a národy. Pán přece přišel, abychom měli život a měli ho v hojnosti“.

Politika naděje

Papež zdůraznil, že budoucnost lidského rozkvětu závisí na tom, jakou láskou se rozhodneme organizovat naši společnost – „láskou k sobě samým nebo láskou k Bohu a bližním“. Podle něj všichni již známe odpověď. Papež Lev vyzval zákonodárce, aby svou práci vnímali jako poslání, a připomněl jim, že jsou povoláni být mosty mezi dvěma městy: městem člověka a městem Boha. „Vyzývám vás, abyste pracovali pro svět, kde moc je krocena svědomím a právo slouží lidské důstojnosti. Povzbuzuji vás také, abyste odmítli nebezpečný a sebedestruktivní způsob uvažování, který tvrdí, že se nic nemůže změnit.“

Papež však uznal, že toto povolání bude obtížné a že budou čelit výzvám. Boží milost jim však pomůže překonat všechny překážky. „Můj ctihodný předchůdce poukázal na nutnost ‚diplomacie naděje‘... Já bych k tomu dodal, že potřebujeme také ‚politiku naděje‘ a ‚ekonomiku naděje‘, zakotvené v přesvědčení, že i nyní, díky Kristově milosti, můžeme odrážet jeho světlo v pozemském městě.“

Požehnání a povzbuzení

Na závěr svého projevu Papež Lev vyjádřil vděčnost zákonodárcům za jejich úsilí o prosazení evangelia do veřejného života. „Buďte ujištěni o mých modlitbách za vás, vaše blízké a ty, kterým sloužíte. Kéž Pán Ježíš, Kníže pokoje, požehná a provází vaše úsilí o skutečný rozkvět lidské rodiny.“

 

 

