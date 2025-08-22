Hledejte

2025.08.22 S.E il Signor Wavel Ramkalawan, Presidente della Repubblica delle Seychelles
Papež přijal prezidenta Seychelské republiky

Spolupráce s místní církví v oblasti péče o životní prostředí, zdravotnictví a vzdělávání: to byla hlavní témata, která zazněla během audience ve Vatikánu s Wavelem Ramkalawanem. V následujících rozhovorech na Státním sekretariátu se diskutovalo také o regionálních a mezinárodních otázkách, přičemž vyplynula důležitost podpory dialogu a spolupráce mezi národy.

Vatican News

Dnes, 22. srpna, přijal Lev XIV v Apoštolském paláci prezidenta Seychelské republiky Wavela Ramkalawana, který se poté setkal se státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem v doprovodu monsignora Mirosława Stanisława Wachowského, podsekretáře pro vztahy se státy.

Životní prostředí, zdravotnictví, vzdělávání, dialog

Během přátelských rozhovorů ve Státním sekretariátu, jak uvádí tisková zpráva Vatikánského tiskového střediska, byly zdůrazněny dobré vztahy mezi Svatým stolcem a Seychelami a byly projednány některé aspekty politické a socioekonomické situace v zemi, zejména spolupráce s místní církví v oblasti péče o životní prostředí, zdravotnictví a vzdělávání, se zvláštním zřetelem na výchovu mládeže na souostroví. V další části rozhovoru došlo také k výměně názorů na regionální a mezinárodní témata, přičemž byla zdůrazněna důležitost podpory dialogu a spolupráce mezi národy.

Dary

Papež daroval prezidentovi basreliéf, který znázorňuje alegorii teologie z fresky Raffaela Sanzia v klenbě Stanza della Segnatura ve Vatikánských muzeích: ženu s dvěma cherubíny, kteří nesou nápis „Divinar(um) rer(um) notitia“, tedy teologie jako „zjevení božských věcí“. Dalšími dary papeže byla kniha o audienčních sálech v Apoštolském paláci a poselství k Světovému dni míru 2025. Prezident Ramkalawan daroval papeži malou dřevěnou repliku typické rybářské loďky z archipelagu.

 

 

22. srpna 2025, 11:46

