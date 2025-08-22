Papež přijal prezidenta Seychelské republiky
Vatican News
Dnes, 22. srpna, přijal Lev XIV v Apoštolském paláci prezidenta Seychelské republiky Wavela Ramkalawana, který se poté setkal se státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem v doprovodu monsignora Mirosława Stanisława Wachowského, podsekretáře pro vztahy se státy.
Životní prostředí, zdravotnictví, vzdělávání, dialog
Během přátelských rozhovorů ve Státním sekretariátu, jak uvádí tisková zpráva Vatikánského tiskového střediska, byly zdůrazněny dobré vztahy mezi Svatým stolcem a Seychelami a byly projednány některé aspekty politické a socioekonomické situace v zemi, zejména spolupráce s místní církví v oblasti péče o životní prostředí, zdravotnictví a vzdělávání, se zvláštním zřetelem na výchovu mládeže na souostroví. V další části rozhovoru došlo také k výměně názorů na regionální a mezinárodní témata, přičemž byla zdůrazněna důležitost podpory dialogu a spolupráce mezi národy.
Dary
Papež daroval prezidentovi basreliéf, který znázorňuje alegorii teologie z fresky Raffaela Sanzia v klenbě Stanza della Segnatura ve Vatikánských muzeích: ženu s dvěma cherubíny, kteří nesou nápis „Divinar(um) rer(um) notitia“, tedy teologie jako „zjevení božských věcí“. Dalšími dary papeže byla kniha o audienčních sálech v Apoštolském paláci a poselství k Světovému dni míru 2025. Prezident Ramkalawan daroval papeži malou dřevěnou repliku typické rybářské loďky z archipelagu.