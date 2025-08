Papež přijal umělce, kteří vystoupí během Jubilea mládeže

Papež Lev XIV. se setkal v sobotu 2. srpna s hudebníky, herečkami, herci a moderátory, kteří vystoupí během vigilie Jubilea mládeže v římské Tor Vergata. Hudba, tanec a mnoho dalších uměleckých forem, jak zdůraznil papež, jsou dary, které nám dal Bůh, a účast umělců na programu před vigilií „je darem pro nás všechny a pro celou církev“.

Vatican News

„Mladí lidé potřebují najít skutečnou radost, skutečné štěstí,“ řekl papež při dnešním setkání s umělci, kteří odpoledne od 15 hodin až do příjezdu Svatého otce na vigilii vystoupí během programu Jubilea mládeže v římské čtvrti Tor Vergata.

„Chtěl jsem prožít toto malé rodinné setkání s vámi právě dnes dopoledne, protože vím o kráse umění, hudby a všech vašich talentů, které nabízíte tomuto velkému publiku, které máme v těchto dnech v Římě, více než půl milionu, možná až milion mladých lidí, kteří přijeli z mnoha zemí světa,“ pokračoval Lev XIV.

Záběr z audience (@Vatican Media)

„Pro mě je privilegiem a požehnáním, že se mohu účastnit této mise, této služby jako biskup Říma, Svatý otec,“ dodal papež, „zejména když znám víru, nadšení a radost, které sdílíme a které vyjadřují to, co máme v srdci, což je především touha najít štěstí, radost, lásku, prožít víru také prostřednictvím darů, které nám dal Bůh: hudba, tanec a mnoho uměleckých forem, které existují a které dnes odpoledne budete sdílet s mladými lidmi. Je to opravdu dar pro nás a pro celou církev. Upřímně vám děkuji: děkuji vám za tento okamžik a prosím Boha, aby vám žehnal a pomáhal vám doprovázet tyto mladé lidi, kteří také tolik potřebují najít pravou radost, pravé štěstí, které všichni nacházíme v Ježíši Kristu.“