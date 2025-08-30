Hledejte

2025.08.30 S.E. il Signor Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Presidente della Repubblica di Zimbabwe
Papež přijal na audienci prezidenta Zimbabwské republiky

V Apoštolském paláci se setkali Lev XIV. a prezident Zimbabwe, který byl poté přijat na Státním sekretariátu státu kardinálem Parolinem.

Vatican News

Papež Lev XIV. přijal dnes ráno, 30. srpna, ve Vatikánu na audienci prezidenta Zimbabwské republiky Emmersona Dambudzo Mnangagwu. Poté se hlava státu setkala s kardinálem Pietrem Parolinem, státním sekretářem, a monsignorem Paulem Richardem Gallagherem, sekretářem pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi.

Podle zprávy Tiskového střediska Svatého stolce se rozhovory týkaly dobrých vztahů mezi Svatým stolcem a Zimbabwe, ale také některých aspektů politické a socioekonomické situace v zemi, zejména spolupráce místní církve v oblasti vzdělávání a zdravotnictví.

V další části rozhovorů došlo také k výměně názorů na regionální témata, přičemž byla zdůrazněna důležitost podpory multilateralismu, dialogu a spolupráce mezi národy.

 

 

30. srpna 2025, 14:07

