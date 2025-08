Papež při vigilii Jubilea mládeže: Svět potřebuje svědky spravedlnosti a pokoje

Milion mladých lidí z celého světa se sešlo v římské periferní čtvrti Tor Vergata na první ze dvou vrcholných událostí Jubilea mládeže, sobotní vigilii. Papež za nimi přiletěl vrtulníkem a po projížďce v papamobilu nesl jubilejní kříž v procesí s mladými lidmi. Hlavním tématem jeho následujícího dialogu s mladými lidmi bylo téma míru.

Vatican News

„Přátelství může změnit svět, může být cestou k míru“, řekl Lev XIV. v odpovědi na první ze tří otázek, které mu byly položeny. „Svět potřebuje misionáře evangelia, kteří by byli svědky spravedlnosti a míru,“ zdůraznil papež v odpovědi na další otázku. „Budoucnost potřebuje muže a ženy, kteří by byli svědky naděje. Toto, milí mladí lidé, je úkol, který nám svěřil vzkříšený Pán.“ Úkol, jehož cílem je vytvořit svět, který provoní spravedlnost: „Hledejte spravedlnost – vyzval papež – a obnovujte způsob života, abyste mohli budovat lidštější svět. Služte chudým a svědčte o dobru, které bychom vždy chtěli dostávat od svých bližních. Uctívejte Eucharistii, zdroj věčného života. Studujte, pracujte, milujte podle vzoru Ježíše, dobrého Učitele, který vždy kráčí po našem boku.“

Vigilie Jubilea mládeže (@Vatican Media)

Lev XIV. se dotkl také dvou aktuálních témat: otázky internetu a sociálních sítí a tématu životních rozhodnutí. „Internet a média se staly „mimořádnou příležitostí k dialogu, setkávání a výměně mezi lidmi, jakož i k přístupu k informacím a poznání“, ale, jak dodal papež, „tyto nástroje jsou nejednoznačné, když jsou ovládány komerční logikou a zájmy, které rozbíjejí naše vztahy na tisíce úlomků“. Papež zdůraznil, že dnes existují „algoritmy“, které člověku říkají, co má dělat a co si má myslet, a poukázal na to, že „když nástroj ovládá člověka, člověk se stává nástrojem: nástrojem trhu, zbožím. Pouze upřímné vztahy a stabilní vazby vedou k dobrému životu“.

Vigilie Jubilea mládeže (@Vatican Media)

Papež pak na téma přátelství citoval svatého Augustina a blahoslaveného Piera Giorgia Frassatiho. Pokud jde o životní volby, Lev XIV. připomněl, že „manželství, svátost svěcení a řeholní zasvěcení vyjadřují dar sebe sama, svobodný a osvobozující, který činí skutečně šťastnými. Tyto volby dávají smysl našemu životu a proměňují ho podle obrazu dokonalé Lásky, která jej stvořila a vykoupila ze všeho zla“.

Vigilie Jubilea mládeže však byla také poznamenána zprávou o smrti dvou poutnic: Marie, španělské dívky, a Pascaly, pocházející z Egypta, za které papež požádal o modlitby před závěrečnou eucharistickou adorací.