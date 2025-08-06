Papež pozdravil cyklisty z České republiky
Fabrizio Peloni
Asi sto sedmdesát cyklistů z České republiky, kteří vyrazili 27. července z Padovy, dokončilo druhou část své jubilejní pouti a dorazilo včera do Říma, aby se mohlo zúčastnit dnešní generální audience. Jedná se o rodiny, dospělé, seniory a děti z neziskového křesťanského sportovního sdružení „Orel“, doprovázené sedmi kněžími, jáhnem a Petrem Gabrielem, předsedou této organizace, která se věnuje sportovním kurzům pro děti a mládež v České republice. Na cestě po Via Francigena se zastavili v Loretu a Assisi, zatímco první část cyklistické pouti – z České republiky do Aquileie – se uskutečnila v roce 2024. Na konci audience Gabriel osobně pozdravil papeže, daroval mu raketu a požádal ho o podpis na fotbalový míč.