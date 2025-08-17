Papež poobědval s potřebnými
Již ráno Lev XIV. sloužil mši pro chudé a potřebné v nedalekém Albanu. Před jídlem v zahradě papež přivítal své hosty, o které pečuje charita diecéze Albano, slovy, že člověk je „nejkrásnějším stvořením“, protože byl „stvořen k obrazu Božímu“, a to platí pro všechny.
„V tomto smyslu každý z nás představuje obraz Boha a jak je důležité si vždy připomínat, že právě tuto Boží přítomnost nacházíme v každém jednotlivém člověku!“ Ježíš lámal chléb se svými učedníky; právě podle tohoto gesta ho poznali v Emauzích. Mše svatá, ale i společné jídlo proto znamenaly „žít s Bohem, v této společenství, v tomto bratrství“.
Gesto lámání chleba
Místem jídla bylo „Borgo Laudato si‘“ v papežských zahradách, místo, které se orientuje podle stejnojmenné encykliky zesnulého papeže Františka o životním prostředí. „Když se podíváme na tváře těch, kteří dnes sedí u těchto stolů, vidíme krásu evangelia,“ poznamenal biskup z Albana, Vincenzo Viva, v krátkém proslovu. „Neexistuje žádné ‚my‘ a ‚oni‘, neexistují dobrodinci a příjemci: existují jen lidé, kteří se dělí o chléb a tím i o své příběhy, své útrapy, své naděje.“
