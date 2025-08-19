Papež píše paní Lauře: Svěřte se Marii, abyste mohla čelit nejistotám
Vatican News
V novém čísle časopisu Piazza San Pietro byla zveřejněna odpověď papeže Lva XIV. na dopis, který mu prostřednictvím měsíčníku Baziliky sv. Petra zaslala žena jménem Laura, která se chtěla podělit o radosti a útrapy své víry.
S Marií lze čelit každé nejistotě
V reakci na otázky této manželky a matky, jak čelit obtížím, papež vybízí, aby je pojmenovala a podělila se o své zkušenosti. Laura se ptá a žádá papeže o radu, jak překonat pokušení, která se zdají převládat navzdory velké lásce manžela a třem krásným dcerám, které jsou vychovávány v křesťanské víře, a která sama žena pociťuje „silněji než kdy jindy“. Chybí této víře pevnost? Papež Lev zdůrazňuje: „Vaše nadšení pro víru a pravdivost vašeho srdce jsou požehnáním pro vás i vaši rodinu. […] Pokud je vaším opěrným bodem Maria, dokážete čelit každé nejistotě. […] Sdílení křesťanské lásky je zásadní pro duchovní růst a spolupráci s Boží milostí a vůlí.“ To jsou některé pasáže z dopisu papeže, které byly zdůrazněny v tiskové zprávě zveřejněné 18. srpna redakcí časopisu.
Dialog, odpočinek, pokoj, jednota: témata srpnového čísla
Měsíčník dále věnuje speciální část Setkání bratrství, které se bude konat v Římě 12. a 13. září a bude příležitostí k setkání, sblížení a sdílení prostřednictvím dialogu. Dále se podrobně zabývá červenou nití míru v historii dvanácti papežů, od Lva XIII. po Lva XIV., a hlubokým poutem bratrství. V úvodníku s názvem „Odpočinek, bratrství a pokoj“ vypráví otec Enzo Fortunato o smyslu letního odpočinku. Symbol posledního vydání časopisu „Piazza San Pietro“ připomíná první společenství shromážděné kolem Ježíše, které se tak stává obrazem církve povolané stavět mosty, a ne zdi.