Papež: Nesmíme se smířit s konflikty a zbraněmi
Kielce Gussie, Vatikán
Po modlitbě Anděl Páně v Castel Gandolfo připomenul papež Lev slavnost Nanebevzetí Panny Marie a svěřil jí svou modlitbu za mír. Poukázal na to, že Maria „trpí pro zlo, které postihuje její děti, zejména malé a slabé“. Papež řekl, že Maria po staletí projevovala svou blízkost potřebným prostřednictvím poselství a zjevení.
Těsně po tragédii nejkrvavější války, jakou svět kdy zažil – druhé světové válce – vyhlásil papež Pius XII. v roce 1950 dogma o Nanebevzetí Panny Marie.
Napsal: „Je důvod k naději, že všichni, kdo uvažují o slavném příkladu Marie, budou stále více přesvědčeni o hodnotě lidského života.“ Papež Pius dále vyjádřil naději, že svět již nikdy nezažije „masakr lidského života ve válce“.
Papež Lev zdůraznil, že slova jeho předchůdce jsou i dnes aktuální. „S lítostí se cítíme bezmocní tváří v tvář rostoucímu násilí ve světě – násilí, které je stále více hluché a necitlivé vůči jakémukoli impulsu lidskosti.“
Papež však zdůraznil, že nesmíme ztratit naději. Zopakoval, že Bůh je větší než lidský hřích a jakékoli násilí, kterému čelíme. „Nesmíme se smířit s nadvládou konfliktů a zbraní“, protože s Marií víme, že Bůh nám nadále pomáhá. Papež Lev zdůraznil, že pouze skrze Boží milosrdenství „můžeme znovu objevit cestu míru“.