Papež na synodu Valdenských: spolupracujme pro lidskou důstojnost, spravedlnost a mír
Vatican News
Prostřednictvím státního sekretáře Vatikánu kardinála Parolina zaslal papež pozdrav Valdenské synodě, která byla včera, 23. srpna, zahájena v Torre Pellice (Turín). Vyjádřil v něm přání „plné jednoty“ mezi křesťany, téma, které je zvláště drahé papeži Lvu XIV., který jej potvrdil ve svém mottu „In Illo uno unum“.
Křesťané ať spolupracují ve prospěch lidské důstojnosti, spravedlnosti a míru
„Srdečný a bratrský pozdrav“ adresoval papež všem účastníkům valdenského-metodistického synodu. Ujistil je o „vroucí paměti v modlitbách, aby všichni křesťané mohli upřímným srdcem kráčet k plné jednotě, aby svědčili o Ježíši Kristu a jeho evangeliu, spolupracovali ve službě lidstvu, zejména v obraně důstojnosti lidské osoby, v prosazování spravedlnosti a míru a v hledání společných odpovědí na utrpení, které sužuje nejslabší“.
Pastor Ciaccio: Bůh nevolá, abychom přemoželi bližního, ale abychom mu sloužili a milovali ho
Valdský synod, složený ze zástupců místních církví, stejného počtu pastorů a pastorek a odpovědných osob za jednotlivé oblasti činnosti, se schází každý rok ve Valdských údolích. Zahajuje jej bohoslužba, během níž se budoucí duchovní po dokončení studia a po veřejné zkoušce zavazují sloužit církvi a jsou vysvěceni vkládáním rukou všech členů shromáždění. Práce probíhají podle modelu diskuse v shromáždění, s vědomím, že společná rozhodnutí jsou vedena Duchem svatým.
Včera v úvodním kázání pastor Peter Ciaccio zdůraznil „náročný úkol našich církví: mluvit o Bohu; mluvit o vztahu, který máme s Bohem, a o jeho důsledcích; mluvit o tom, že Bůh nás našel, povolal, a to ne jako ospravedlnění pro utlačování bližních, ale jako základ pro službu a lásku k bližním, pro podporu a obranu těch nejslabších“.