Papež Lev: Zastavte válku na Ukrajině a hlad v Gaze. Rukojmí ať jsou propuštěni
Vatican News
Papež Lev se vyjádřil k příměří a mírové dohodě na Ukrajině, k řešení humanitární krize a hladomoru v Gaze a k propuštění izraelských rukojmí. Tyto cíle „měkké diplomacie“ Svatého stolce v otázkách, které „nelze vyřešit válkou“, vyjádřil papež Lev XIV. ve středu odpoledne. Toto poselství sdělil novinářům při svém příjezdu do Castel Gandolfo 13. srpna, kde stráví druhou část letní dovolené až do 19. srpna. Při pozdravu mnoha lidí, kteří se shromáždili, aby ho přivítali u bran Villa Barberini – jeho rezidence během těchto dnů – papež odpověděl na otázky novinářů týkající se aktuálního mezinárodního dění.
Vždy hledat dialog a diplomatické úsilí
Na otázku, co očekává od nadcházejícího summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina, který se bude konat 15. srpna, Lev XIV. odpověděl: „Musíme vždy usilovat o příměří. Násilí a to množství obětí musí skončit. Uvidíme, jak se dokážou dohodnout. Protože po všech těch letech, jaký smysl má válka? Musíme vždy hledat dialog a diplomatické úsilí, ne násilí a zbraně.“
A na otázku, zda se obává možnosti deportace obyvatel Gazy, papež odpověděl: „Velmi (se obávám). Humanitární krize musí být vyřešena. Takhle to dál nejde. Víme o násilí terorismu a ctíme památku mnoha mrtvých i rukojmí – ti musí být propuštěni. Musíme ale myslet i na ty, kteří umírají hlady.“
Problémy, které nelze vyřešit válkou
Na závěr, když byl dotázán, co Svatý stolec dělá pro zastavení těchto a dalších konfliktů, papež odpověděl: „Svatý stolec je nemůže zastavit... ale pracujeme, řekněme, na ‚měkké diplomacii‘, vždy vyzýváme k nenásilí prostřednictvím dialogu a hledání řešení – protože tyto problémy nelze vyřešit válkou.“
Kéž Bůh daruje mír všem národům
Dříve ve středu ráno během generální audience v aule Pavla VI. při pozdravu polských poutníků papež upozornil na obyvatelstvo zemí postižených válkou a násilím: „Prosme Boha, aby daroval mír všem národům, které prožívají tragédii války.“ Papežova výzva byla inspirována svatým Maxmiliánem Marií Kolbe, polským františkánem, který zemřel v koncentračním táboře Auschwitz poté, co se dobrovolně přihlásil, že nahradí otce rodiny odsouzeného k smrti hladem.
Mše a Angelus v Castel Gandolfo
Během druhé letní pauzy v rezidenci Villa Barberini bude Lev XIV. mít několik veřejných akcí. V pátek 15. srpna, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, bude papež v 10:00 celebrovat mši svatou v kostele sv. Tomáše z Villanovy v Castel Gandolfo a v poledne bude přednášet modlitbu Anděl Panně Marii před vchodem do Apoštolského paláce na náměstí Piazza della Libertà, rovněž v Castel Gandolfo.
Albano: mše svatá a oběd s chudými z Caritas
V neděli 17. srpna v 9:30 bude Papež Lev XIV. sloužit mši svatou v poutním kostele Santa Maria della Rotonda v Albano Laziale spolu s chudými, kterým pomáhá diecézní Caritas.
V poledne opět povede modlitbu Anděl Páně na náměstí Piazza della Libertà v Castel Gandolfo. Nakonec se zúčastní oběda s chudými a lidmi, kterým pomáhá Charita, v Borgo Laudato si’ v areálu papežských vil.