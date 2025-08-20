Papež Lev vyzývá k dni modlitby a půstu za mír
Vatican News
Při své týdenní generální audienci v aule Pavla VI. se papež Lev XIV. opět obrátil k věřícím a zamyslel se nad mnoha konfliktními oblastmi světa.
Při připomenutí blížící se liturgické slavnosti Panny Marie Královny, která se slaví v pátek 22. srpna, papež vyzval věřící, aby tento den oslavili modlitbou a půstem za mír.
„Maria je Matkou věřících zde na zemi a je připomínána jako Královna míru,“ řekl papež.
Vzhledem k tomu, že náš svět je i nadále zasažen válkami – ve Svaté zemi, na Ukrajině a v dalších částech světa – papež vyzval všechny věřící, aby se zúčastnili „dne modlitby a půstu“ za všechny, kteří trpí kvůli válce, „a prosili Pána, aby nám daroval mír a spravedlnost a otřel slzy těch, kteří trpí kvůli pokračujícím ozbrojeným konfliktům“.
„Ať se Panna Maria, Královna míru, přimlouvá, aby národy nalezly cestu k míru,“ dodal.
Papež Lev také pozdravil polsky mluvící věřící, kteří se účastnili audience a konali pouť do svatyně Panny Marie Čenstochovské na Jasné hoře.
„Prosím vás,“ řekl, „abyste do svých modliteb zahrnuli prosbu o dar míru – míru, který je odzbrojený a odzbrojující – pro celý svět, zejména pro Ukrajinu a Blízký východ.“