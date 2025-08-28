Hledejte

Hledejte

Hledejte

csčeština
Fotogalerie z dnešní audience
Fotogalerie z dnešní audience
2025.08.08 Delegazione di PersonalitÃ  Politiche dalla Francia
2025.08.08 Delegazione di PersonalitÃ  Politiche dalla Francia
2025.08.08 Delegazione di PersonalitÃ  Politiche dalla Francia
2025.08.08 Delegazione di PersonalitÃ  Politiche dalla Francia
2025.08.08 Delegazione di PersonalitÃ  Politiche dalla Francia
2025.08.08 Delegazione di PersonalitÃ  Politiche dalla Francia
2025.08.08 Delegazione di PersonalitÃ  Politiche dalla Francia
2025.08.08 Delegazione di PersonalitÃ  Politiche dalla Francia
2025.08.08 Delegazione di PersonalitÃ  Politiche dalla Francia
Papež

Papež: Křesťanství není soukromá zbožnost, ale závazek k bratrštějšímu světu

Lev XIV. přijal na audienci delegaci politických představitelů a osobností občanské společnosti z Francie a varoval před „někdy nesprávně chápánou sekularitou“ a „ideologickou kolonizací“. Nauka církve je naukou spásy, neměli bychom se bát ji šířit. Zaznělo povzbuzení k řešení velkých sociálních otázek silou lásky ve jménu společného dobra.

Isabella Piro – Vatikán

Nejde o „pouhou soukromou zbožnost“, ale o „způsob života ve společnosti prodchnutý láskou k Bohu a k bližnímu, který v Kristu již není nepřítelem, ale bratrem“: to je křesťanství a Lev XIV. to jasně připomněl asi čtyřiceti členům delegace politických představitelů a osobností z Val de Marne ve francouzské diecézi Créteil, které přijal na audienci dnes ráno, ve čtvrtek 28. srpna. Papež se obrátil na přítomné, doprovázené biskupem Dominique Blanchetem, ve francouzštině a připomněl, že „tváří v tvář nejrůznějším pohybům“ západních společností musí křesťané „obrátit svůj pohled k Kristu“, aby ho žádali o pomoc při plnění svých povinností.

Nesprávně chápaná sekularita ohrožuje pravdu

Římský biskup říká, že si je „dobře vědom“ těchto odpovědností: obtížnosti „jednat a rozhodovat v souladu se svou vírou“ z důvodu „někdy nesprávně chápané sekularity“; složitosti prosazování „otevřeně křesťanského závazku“ v některých západních společnostech, kde „Kristus a jeho církev jsou marginalizováni, často ignorováni, někdy zesměšňováni“. Nezapomínejme ani na „tlaky stranických směrnic a ideologické kolonizace“, kterým jsou politici vystaveni, jak uvádí Lev XIV. s odvoláním na svého předchůdce Františka. Tváří v tvář tomu všemu je podle papeže třeba „mít odvahu někdy říct ‚Ne, to nemohu!‘“, zejména když „jde o pravdu“.

Svědčit o Ježíši ve veřejném životěPapež pak francouzské delegaci dal radu: stále více se sjednocovat s Ježíšem, žít z něj a svědčit o něm, protože v osobnosti veřejného činitele nelze žít v rozporu „na jedné straně není politik a na druhé straně křesťan“, místo toho potřebujeme „politika, který pod pohledem Boha a svého svědomí žije křesťansky své závazky a své odpovědnosti“.

Nebojte se předkládat a bránit nauku církve

Z toho vyplývá odkaz na nauku církve – zejména na sociální nauku –, jejíž základy, jak papež dále zdůrazňuje, jsou „v podstatě v souladu s přirozeným zákonem“, který mohou uznat i nekřesťané a nevěřící. Proto „se nemusíme bát ji s přesvědčením nabízet a bránit“, protože „je to nauka spásy, která směřuje k dobru každého člověka, k budování mírové, harmonické, prosperující a smířené společnosti“.

Řešení sociálních otázek silou lásky

Lev XIV. se také zabýval „velkými sociálními otázkami“ francouzského regionu, přičemž jmenoval zejména násilí, nejistotu, prekaritu, drogy, nezaměstnanost a mizení společenského života. Všem těmto výzvám, dodává, musí křesťan čelit „sociální a politickou láskou“, která vede k „lásce k společnému blahu a k účinnému hledání dobra pro lidi“. Také proto, že prosazování hodnot, které jsou sice evangelijní, ale „zbavené Krista“, neumožňuje „změnit svět“.

Závazek k spravedlivějšímu a bratrštějšímu světu

Na závěr papež popřál delegaci, která přijela do Říma na pouť, aby se vrátila ke svým závazkům posílena v naději a pevnější v práci „na budování spravedlivějšího, lidštějšího a bratrštějšího světa“, což není nic jiného než „svět více prostoupený evangeliem“.

28. srpna 2025, 12:35

Program Svatého otce
Angelus
Angelus
Papežské audience
Papežské audience
Tvůj příspěvek na velké dílo Tvůj příspěvek na velké dílo