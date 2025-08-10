Papež kondoloval k úmrtí kardinála Karlice: Byl to věrný pastýř zamilovaný do církve
Vatican News
Lev XIV. vyjádřil soustrast nad úmrtím kardinála Estanislaa Estebana Karlice, který zemřel v pátek 8. srpna, telegramem adresovaným monsignoru Raúlovi Martínovi, arcibiskupovi Paraná. V této diecézi a v diecézi Córdoba působil zesnulý kardinál jako kněz a biskup. Papež, který vyjadřuje svou blízkost „všem, kteří jsou součástí této milé církevní komunity“, s úctou vzpomíná na „tohoto velkorysého a čestného pastýře“.
Světlo evangelia nesené do života a kultury
„Po dlouhá léta a s velkou věrností zasvětil svůj život službě Bohu a církvi“, píše papež, a přinášel světlo evangelia do různých oblastí života a kultury. Kardinál Karlic, který zemřel ve věku 99 let, vedl argentinskou biskupskou konferenci po dvě po sobě jdoucí funkční období a přivítal svatého Jana Pavla II. při jeho apoštolské cestě do Argentiny.
Velkorysá služba všeobecné církvi
„Mezi mnoha pastoračními úkoly a iniciativami na místní, národní a kontinentální úrovni – pokračuje papež Lev – se velkoryse věnoval službě všeobecné církvi a spolupracoval na sepsání Katechismu katolické církve“. Papež děkuje Bohu „za jeho život ve víře a hlubokou lásku k církvi“ a svou vděčnost doprovází modlitbou za věčný odpočinek jeho duše, „aby mu Pán Ježíš udělil věnec slávy, který neuvadne“. Na přímluvu Panny Marie Růžencové svěřuje duši zesnulého kardinála do nebeské slávy a uděluje apoštolské požehnání „na znamení křesťanské naděje ve vzkříšeného Pána“.