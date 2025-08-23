Hledejte

2025.08.23 Delegazione del "Chagos Refugees Group", di Port Louis
Papež k uprchlíkům z Čagosu: Všechny národy musí být respektovány

Při setkání s delegací skupiny uprchlíků z Čagosu papež Lev XIV. vyjádřil „upřímnou“ podporu jejich činnosti a navázal tak na svého předchůdce, papeže Františka.

Kielce Gussie

Dva roky po setkání skupiny s papežem Františkem poblahopřál papež Lev skupině k úspěchu její práce, „jelikož návrat Čagoského souostroví Mauriciuské republice byl nedávno zajištěn podpisem smlouvy“.

Uznává, že tato smlouva představuje důležitý krok na jejich cestě domů, a vyjadřuje vděčnost všem, kteří to umožnili.

Boj za vlast

Papež dále vysvětlil, jak je potěšen, že přání papeže Františka po dialogu a dodržování mezinárodního práva „konečně pomohlo napravit tuto závažnou nespravedlnost“ – utrpení čagoského lidu. Papež Lev ocenil „odhodlání čagoského lidu, zejména žen, v jejich mírovém boji za svá práva“.

Papež Lev ocenil „odhodlání chagossijského lidu, zejména žen, v jejich mírovém boji za svá práva“. (@Vatican Media)

Zdůraznil, že obnovená možnost návratu na souostroví je pozitivním znamením „a silným symbolem na mezinárodní scéně: všechny národy, i ty nejmenší a nejslabší, musí být mocnými respektovány ve své identitě a právech, zejména v právu žít na své zemi; nikdo nemůže být nucen k exilu“.

Naděje na lepší budoucnost

Desítky let po vyhnání z jejich domoviny papež vyjádřil přání, aby se mauricijské úřady – a celé mezinárodní společenství – zavázaly zajistit jejich návrat za „nejlepších možných podmínek“.

„Místní církev k tomu nepochybně přispěje, zejména duchovně,“ ujistil je, „jak tomu vždy bylo v těžkých časech.“ 

Uznává však, že léta exilu přinesla mnoho utrpení, a přiznává bolest z chudoby, pohrdání a vyloučení, které museli Čagosané snášet.

Co se stalo Čagosanům?

Před půl stoletím byla čagoská komunita násilně vyhnána ze své domoviny v souostroví a mnoho lidí bylo posláno na Seychely a Mauricius, kde čelí chudobě a mnoha problémům.

Organizase pod jménem Skupina uprchlíků z Čagosu byla založena v roce 1983 s cílem bránit práva a zájmy všech Čagosanů. Tato dobrovolná komunita se sídlem na Mauriciu, Seychelách a ve Velké Británii se věnuje boji za právo na návrat do Čagosu.

 

23. srpna 2025, 14:27

