Papež k Ukrajině: Je tu naděje, ale je třeba hodně práce a modlitby
Tiziana Campisi a Daniele Piccini – Vatikán
„Je tu naděje, ale je třeba ještě hodně pracovat, hodně se modlit a skutečně hledat cestu vpřed, najít mír.“ Takto odpověděl Lev XIV. před návratem do Vatikánu novinářům, kteří na něj čekali u východu z Villa Barberini v Castel Gandolfo, na otázku týkající se jednání o ukončení konfliktu na Ukrajině. Papež opustil své letní sídlo v úterý kolem 21. hodiny. Hodinu předtím vyšel, aby pozdravil mnoho lidí, kteří se shromáždili na ulici a čekali na jeho odjezd. Byla již tma, když pěšky prošel branou Villa Barberini a zastavil se, aby si popovídal s několika radujícími se věřícími. Krátce poté se papež nevyhnul otázkám novinářů a k případným rozhovorům s některými představiteli řekl, že „někdo“ mu „neustále“ naslouchá. „Modlíme se a hledáme cestu vpřed,“ dodal.
O svém pobytu v Castel Gandolfo, kam doufá, že se brzy vrátí, Lev řekl: „Být tady je milost, jsem velmi šťastný z přijetí lidí.“ A připomněl svou i svou návštěvu „svatyně Panny Marie, kde byl také papež sv. Jan Pavel II.“ Na závěr těm, kteří se ho ptali na jeho prvních sto dní pontifikátu, zdůraznil, že byly „Božím požehnáním“. „Dostávám mnoho, velmi věřím v milost Páně a děkuji za přijetí, které se mi dostalo, děkuji vám všem“, uzavřel předtím, než nastoupil do auta, které ho odvezlo zpět do Vatikánu.