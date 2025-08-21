Hledejte

Hledejte

Hledejte

csčeština
Papež Lev XIV. Papež Lev XIV.   (ANSA)
Papež

Papež k setkání v Rimini: Naděje nezklame

Papež Lev XIV. vyzývá účastníky 46. Setkání přátelství národů, aby si připomněli, že mír se skládá z každodenních gest, a varuje, že digitální revoluce s sebou nese řadu rizik a výzev.

Deborah Castellano Lubov, Vatikán

Papež Lev XIV. povzbudil účastníky Setkání přátelství národů, často označovaného jako „Setkání v Rimini“, aby byli tvůrci míru, plní naděje a pracovali pro společné dobro. Vyzval je k tomu ve zprávě zveřejněné ve čtvrtek, kterou jménem papeže podepsal vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin.

Od roku 1980 se každoročně koncem srpna v severoitalském přímořském městě Rimini koná Setkání přátelství národů. Letošním tématem je „Na prázdných místech budeme stavět novými cihlami“.

Setkání v Rimini je každoroční událostí organizovanou hnutím Comunione e Liberazione, které přitahuje velké množství věřících, kteří mají možnost vyslechnout si přednášky různých významných osobností na klíčová témata. Nabízí také různé pavilony a aktivity pro jednotlivce, rodiny a děti.

Naděje nezklame

V textu Svatý otec pozdravil organizátory, dobrovolníky a všechny účastníky a vyjádřil svou „upřímnou naději“, že „s radostí poznají, že ‚kámen, který stavitelé zavrhli, se stal kamenem úhelným, vyvoleným a drahocenným, a každý, kdo v něj věří, nebude zahanben". Neboť „naděje nezklame".

Papež poznamenal, že pouště jsou obvykle místy „odvrženými“ a „považovanými za nevhodné pro život“, ale jasně připomněl: „Právě tam, kde se zdá, že nic nemůže vzniknout, Svaté Písmo neustále vypráví o Božím působení.“

Mučedníci z Alžírska

Svatý otec pochválil organizátory za významnou výstavu letošního setkání věnovanou svědectví mučedníků z Alžírska.

„V nich,“ řekl Svatý otec, „se projevuje povolání Církve žít v poušti v hlubokém společenství s celým lidstvem – překonávat zdi nedůvěry, které rozdělují náboženství a kultury – a plně napodobovat hnutí vtělení a sebeobětování Božího Syna.“

Papež vyzval k jednotě a zopakoval svá slova, která pronesl v červnu ve Vatikánu před italskými biskupy, aby „podporovali cesty výchovy k nenásilí, iniciativy pro zprostředkování v místních konfliktech a projekty přijímání, které proměňují strach z druhých v příležitosti k setkání“.

Mír je pokorná cesta tvořená každodenními gesty

V této souvislosti papež Lev vyzval, aby se „každá komunita stala domem míru, kde se nepřátelství rozplývá dialogem, kde se praktikuje spravedlnost a chrání odpuštění“, a dodal, že „mír není duchovní utopie, ale pokorná cesta tvořená každodenními gesty...“.

S tímto přesvědčením Svatý otec povzbudil všechny lidi, „aby pojmenovali a dali tvar novému“, aby „víra, naděje a láska mohly být přetaveny v hlubokou kulturní proměnu“.

Pro společné dobro a mír

Svatý otec podotkl, že to vyžaduje hledání cest rozvoje, které jsou „alternativou k cestám růstu postrádajícím spravedlnost a udržitelnost“.

„Abychom sloužili živému Bohu,“ zdůraznil Svatý otec, „musíme opustit modlářství zisku, které vážně ohrozilo spravedlnost, svobodu setkávání a výměny, účast všech na společném dobru – a nakonec i samotný mír.“

„Víra, která se distancuje od desertifikace světa nebo nepřímo přispívá k její toleranci,“ varoval, „by již nebyla pravým následováním Ježíše Krista.“

Rizika pokračující digitální revoluce

Při úvahách o současné společnosti papež poznamenal, že nelze zapomínat na rychle se rozvíjející technologie.

„Probíhající digitální revoluce,“ varoval, „hrozí zesílením diskriminace a konfliktů; musí proto být naplněna kreativitou těch, kteří v poslušnosti Duchu Svatému již nejsou otroky, ale dětmi. Pak se poušť stane zahradou a Boží město, předpovězené svatými, promění naše pustá místa.“

Na závěr Svatý otec udělil své požehnání a požádal o přímluvu Panny Marie.

21. srpna 2025, 12:06

Program Svatého otce
Angelus
Angelus
Papežské audience
Papežské audience
Tvůj příspěvek na velké dílo Tvůj příspěvek na velké dílo