Papež: Hlásání Krista je posláním každého křesťana
Devin Watkins, Vatikán
Na svátek umučení svatého Jana Křtitele se papež Lev XIV. setkal s členy Školy evangelizace svatého Ondřeje, katolické organizace laiků a duchovních, která se zaměřuje na hlásání evangelia.
Ve svém projevu papež poukázal na život a službu svatého Jana Křtitele jako na příklad pro moderní misionáře.
Evangelium podle Jana říká, že Jan Křtitel vydal svědectví, že „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“, řekl.
„Pokud si pečlivě přečteme první kapitoly čtvrtého evangelia,“ poznamenal papež, „můžeme objevit klíč ke každé škole evangelizace: vydávat svědectví o tom, co jsme kontemplovali, o setkání, které jsme měli s Bohem života.“
Hlásat to, co jsme viděli a slyšeli
Papež Lev také připomněl První list svatého Jana, který stanovil poslání církve a každého křesťana: „Co jsme viděli a slyšeli, to vám také zvěstujeme, abyste i vy měli společenství s námi. A naše společenství je s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.“
Papež poté vyzval všechny členy Školy evangelizace svatého Ondřeje, aby přijali své poslání jako pokřtění křesťané, aby všichni mohli poznat a milovat Krista.
„Během těchto poutních dnů,“ řekl, „vás zvláště vybízím, abyste rozjímali o životech svatých, kteří stejně jako Jan Křtitel byli věrnými následovníky Ježíše Krista a zjevovali ho slovy a skutky dobra.“
Na závěr se Papež Lev XIV. modlil, aby je Panna Maria Guadalupská, patronka Ameriky, ochraňovala a vedla je vpřed s obnovenou nadějí.
Škola evangelizace sv. Ondřeje
Škola evangelizace sv. Ondřeje spojuje laiky a duchovenstvo v odpovědi na Ježíšovo volání evangelizovat.
Podle webových stránek organizace byla pojmenována po apoštolu Ondřejovi, který "evangelizoval" svého bratra Petra poté, co slyšel Ježíšovo kázání.
Posláním Školy evangelizace je „následovat Ondřejův příklad a hledat lidi jako Petr, kteří mohou milovat, sloužit a hlásat Pána lépe než my sami“.