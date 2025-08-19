Papež: Hlásání evangelia, spravedlnost a životní prostředí prioritami biskupů Amazonie
„Poslání církve hlásat evangelium všem lidem, spravedlivé zacházení s národy“, které obývají Amazonii, a „péče o jejich společný domov“: to jsou tři rozměry, které Lev XIV. žádá sjednotit v „pastorační činnosti“ biskupů tohoto regionu.
Výzva je obsažena v telegramu papeže podepsaném státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem a adresovaném kardinálu Pedru Ricardovi Barreto Jimeno, předsedovi Eklesiastické konference Amazonie (CEAMA), která se sešla v Bogotě ve dnech 17. až 20. srpna.
Kde se hlásá Kristus, ustupuje nespravedlnost
„Je nezbytné, zdůrazňuje se v poselství, aby Ježíš Kristus, v němž se vše shrnuje (srov. Ef 1,10), byl jasně a s nesmírnou láskou hlásán mezi obyvateli Amazonie, abychom se zavázali dát jim čerstvý a čistý chléb radostné zvěsti a nebeskou potravu Eucharistie, jediný způsob, jak být skutečně Božím lidem a tělem Kristovým. V této misii nás pohání jistota potvrzená historií Církve, že tam, kde se hlásá jméno Kristovo, ústupuje úměrně nespravedlnost, neboť, jak říká apoštol Pavel, veškeré vykořisťování člověka člověkem zmizí, pokud jsme schopni přijmout jeden druhého jako bratry“.
„V rámci této věčné nauky není o nic méně zřejmé právo a povinnost pečovat o ‚dům‘, který nám Bůh Otec svěřil jako starostlivým správcům, aby nikdo nezodpovědně neničil přírodní statky, které vypovídají o dobrotě a kráse Stvořitele, a aby se jim nikdo nepodřizoval jako otrok nebo uctívač přírody, neboť tyto věci nám byly dány, abychom dosáhli svého cíle, kterým je chvála Boha a tím i spása našich duší (srov. sv. Ignác z Loyoly, Duchovní cvičení, 23)“.
Jednota a kolegialita
Papež dále děkuje amazonským biskupům za jejich úsilí „o prosazování největšího dobra Církve pro věřící v milované amazonské oblasti“ a vybízí je, „aby na základě jednoty a kolegiality vlastní ‚biskupskému organismu‘ hledali způsoby, jak konkrétně a účinně pomáhat diecézním biskupům a apoštolským vikářům při plnění jejich poslání“; to vše „s přihlédnutím k tomu, co vyplynulo ze synody o naslouchání a účasti všech povolání v církvi“.