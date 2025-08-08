Hledejte

Mariánská svatyně Santa Maria della Rotonda v městečku Albano v kraji Latium Mariánská svatyně Santa Maria della Rotonda v městečku Albano v kraji Latium 
Papež bude sloužit mši s klienty diecézní Charity v Albanu a poté s nimi poobědvá

Prefektura Papežského domu oznámila, že Lev XIV. navštíví 17. srpna svatyni Santa Maria della Rotonda v městečku Albano v kraji Latium, kde bude slavit nedělní eucharistii. Následovat bude polední modlitba Anděl Páně v Castel Gandolfu a oběd s klienty diecézní Charity, kteří jsou pozváni také nedělní papežskou mši.

Prefektura Papežského domu oznámila, že v neděli 17. srpna v 9.30 hodin se Lev XIV. vydá do svatyně Santa Maria della Rotonda ve městě Albano, aby tam sloužil mši svatou s chudými, kterým pomáhá diecéze, a s pracovníky diecézní Charity. V katedrále města Albano v kraji Latium papež sloužil mši svatou již 20. července během svého letního odpočinku. Mariánská svatyně Panny Marie v rotundě je nejvýznamnějším poutním místem celého kraje a zastřešuje starořímskou rotundu z prvního století.

Svatyně Santa Maria della Rotonda v městečku Albano
Svatyně Santa Maria della Rotonda v městečku Albano

Ve 12.00 hodin bude následovat modlitba Anděl Páně na náměstí Svobody (Piazza della Libertà) v Castel Gandolfu. Poté Lev XIV. poobědvá s asi stovkou klientů a dobrovolníky diecézní Charity diecéze Albano v zahradě Borgo Laudato si'.

Jak potvrdil biskup Albana, mons. Vincenzo Viva: „Bude přítomno asi sto lidí, včetně těch, kterým je poskytována pomoc, dobrovolníků a pracovníků Charity“.

„Je to gesto, které vyjadřuje blízkost a pozornost vůči lidem, které nosíme v srdci – komentuje mons. Viva – a kteří, jak připomínají otcové církve, jsou pokladem křesťanské komunity“.

Iniciativa, která vznikla na místní úrovni, byla papeži navržena samotným biskupem diecéze Albano: „Stal jsem se jejím mluvčím a setkal jsem se s velkorysou odezvou. Jsme plni radosti.“ Oběd ve Vesničce Laudato si', organizovaný diecézí Albano společně s Dikasteriem pro evangelizaci, je součástí programu celého dne, který papež stráví v Albanu a Castel Gandolfu.

8. srpna 2025, 13:56

