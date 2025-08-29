Papež augustiniánům: „Mír začíná tím, co říkáme a děláme“
U příležitosti svátku svatého Augustina poslal papež Lev XIV. videoposelství augustiniánské provincii svatého Tomáše z Villanovy ve Spojených státech, ve kterém vyjádřil svou vděčnost za udělení Medaile svatého Augustina.
Ve svém poselství papež připomněl, že místní farnost je zasvěcena svatému Tomášovi z Villanovy, augustiniánskému mnichovi a biskupovi, který je známý jako „otec chudých“.
„Být uznán jako augustinián,“ řekl, „je velká čest. Velkou část toho, kým jsem, vděčím duchu a učení svatého Augustina. Jsem vám všem vděčný za to, že svým životem mnoha způsoby projevujete hlubokou oddanost hodnotám veritas, unitas, caritas.“
Při reflexi nad životem svatého Augustina Papež Lev poznamenal, že Augustinova cesta „byla plná pokusů a omylů, stejně jako naše vlastní životy“. Díky milosti, modlitbám své matky Moniky a svědectví komunity kolem něj však objevil „cestu k míru pro své neklidné srdce“.
Papež zdůraznil, že Augustinovo svědectví vyzývá každého křesťana, aby uznal dary, které mu dal Bůh, a nabídl je „v láskyplné službě Bohu a našim bližním“.
Dlouhá tradice láskyplné služby
Poté se věnoval augustiniánské přítomnosti ve Filadelfii, domově jedné z nejstarších katolických komunit ve Spojených státech, a připomněl misijní horlivost otců Matthewa Carra a Johna Rossitera při službě přistěhovalcům na konci 18. století. Stejný duch, řekl, „nás dnes volá k pokračování v tradici láskyplné služby“.
„Ježíš nám v evangeliu připomíná, abychom milovali svého bližního,“ zdůraznil papež a vyzval všechny, aby se na sebe dívali očima Krista a znovu objevili svou identitu „jako sestry a bratři v něm“.
Papež citoval slova Augustina – „Nemějte srdce v uších, ale uši v srdci“ – a vyzval augustiniánskou rodinu, aby přijala ducha naslouchání. „Než promluvíme, musíme naslouchat,“ řekl a dodal, že v synodální církvi je výzvou naslouchat Duchu Svatému, jeden druhému a zejména hlasům chudých.
Vyzval všechny, aby odfiltrovali hluk a rozdělení světa, aby mohli slyšet milující hlas Boha, který jako jediný může přinést mír. „Když uslyšíme ten uklidňující hlas,“ řekl, „můžeme se o něj podělit se světem, zatímco se snažíme stát se v něm jedním.“
Papež Lev zakončil tím, že svěřil augustiniánskou rodinu Panně Marii, Matce dobré rady, a modlil se, aby „Bůh vám všem žehnal a přinesl mír vašim neklidným srdcím a pomohl vám pokračovat v budování společenství lásky, jednotného v mysli i srdci, zaměřeného na Boha.“