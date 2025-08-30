Lev XIV. zahájí 1. září generální kapitulu Řádu svatého Augustina
Tiziana Campisi – Vatikán
Lev XIV. zahájí 1. září 188. generální kapitulu Řádu sv. Augustina. V den výročí svého vstupu do noviciátu v roce 1977 bude papež v 18 hodin v bazilice sv. Augustina v Campo Marzio v Římě předsedat mši, která zahájí práci plánovanou do 18. září v Papežském patristickém institutu Augustinianum.
Čísla generální kapituly augustiniánů
Celkem se tohoto důležitého setkání, které se koná každých šest let, účastní sto řeholníků, ale hlasovací právo má 73 augustiniánů z 46 různých zemí, kteří jsou delegáty 41 distriktů řádu. Zastupují 2 341 augustiniánů, kteří se svými 395 domy jsou přítomni na pěti kontinentech – podle údajů Ústředního statistického úřadu Svatého stolce k 31. prosinci 2024 – a jsou povoláni, aby zvolili nového generálního převora, 98. v pořadí, po 12 letech práce otce Alejandra Morala, který dokončil své druhé funkční období. Během kapitulních dnů jsou naplánovány zasedání s vystoupeními předsedkyň federací augustiniánských řeholnic a laiků augustiniánské rodiny, kteří však nemají aktivní hlas.
V roce 2013 mši předsedal František
Před dvanácti lety to byl papež František, kdo v téže římské bazilice zahájil generální kapitulu, kdy po dvou šestiletých funkčních obdobích končil Robert Prevost. Tehdejší generální převor, dnes 266. nástupce Petra, spolu se svou radou pozval Bergoglia, který byl krátce předtím zvolen papežem, „aby 28. srpna předsedal mši svaté při zahájení této generální kapituly“, jak vyprávěl v posledním rozhovoru, který jako kardinál poskytl vatikánským médiím.
„K velkému překvapení všech“ František přijal a ve své homilii zdůraznil, že „neklid srdce je to, co vede k Bohu a lásce“, a dodal, že svatý Augustin vybízí k udržení „neklidu duchovního hledání, neklidu setkání s Bohem, neklidu lásky“. Argentinský papež vysvětlil, že „Augustinovým pokladem je právě tento postoj: vždy vycházet vstříc Bohu, vždy vycházet vstříc stádu“, a definoval biskupa z Hippo jako „muže v napětí mezi těmito dvěma pohyby“, „vždy na cestě“, „vždy neklidného! To je pokoj neklidu“. Dále vyzval, aby „neprivatizovali lásku“, a uzavřel vysvětlením, že „neklid je také láska, neustále totiž hledat dobro druhého“.