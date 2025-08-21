Lev XIV: Řešme konflikty s porozuměním a trpělivostí
Vatican News
Čelit současným výzvám a konfliktům podle příkladu svatých, jako je svatý Alfons Maria de Liguori, „který dokázal najít vyváženou syntézu mezi požadavky Božího zákona a dynamikou svědomí a svobody člověka“, zaujmout „laskavý, chápavý a trpělivý postoj“ a stát se tak „viditelným znamením nekonečného Božího milosrdenství“. To je výzva, kterou Lev XIV. vysílá v telegramu zaslaném organizátorům a účastníkům XVII. Mezinárodního kongresu morální teologie, který se koná v Bogotě v Kolumbii ve dnech 20. až 21. srpna. Konference, kterou organizuje Fundación Universitaria San Alfonso ve spolupráci s Papežským institutem Academia Alfonsiana a Fundación Déjame Nacer, se zaměří na téma „Etika v 21. století: změny a konflikty ve společnosti, v oblasti genderu, umělé inteligence a integrální ekologie“.
V telegramu podepsaném státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem a adresovaném rektorovi Fundación Universitaria San Alfonso, otci Oscarovi Báezovi Pintovi, papež dále vyjadřuje přání, aby „tyto dny byly příhodnou příležitostí k zamyšlení nad současnými výzvami, změnami a konflikty ve světle Božího zjevení, které nachází své naplnění v Ježíši Kristu“. Na závěr prosí o ochranu Panny Marie a uděluje všem účastníkům, jejich rodinám a blízkým apoštolské požehnání.