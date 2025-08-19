Hledejte

Hledejte

Hledejte

csčeština
Několik fotografií z papežovy návštěvy poutního místa
Několik fotografií z papežovy návštěvy poutního místa
2025.08.19 SS Leone XIV - Visita Santuario Madonna della Mentorella
1755600764878.JPG
2025.08.19 SS Leone XIV - Visita Santuario Madonna della Mentorella
2025.08.19 SS Leone XIV - Visita Santuario Madonna della Mentorella
1755600745023.JPG
2025.08.19 SS Leone XIV - Visita Santuario Madonna della Mentorella
2025.08.19 SS Leone XIV - Visita Santuario Madonna della Mentorella
2025.08.19 SS Leone XIV - Visita Santuario Madonna della Mentorella
2025.08.19 SS Leone XIV - Visita Santuario Madonna della Mentorella
Papež

Lev XIV navštívil svatyni Panny Marie v Mentorelle

Papež se dnes ráno vydal do vesnice Guadagnolo di Capranica Prenestina v diecézi Palestrina, aby se pomodlil na místě, které bylo v minulosti zvláště drahé svatému Janu Pavlu II. Setkal se s polskými řeholníky, kteří svatyni spravují, a poté se vrátil do Castel Gandolfo, odkud se dnes večer vydá zpět do Vatikánu.

Vatican News

Lev XIV dnes ráno, 19. srpna, navštívil soukromě svatyni Panny Marie Milostivé v Mentorelle, v obci Guadagnolo di Capranica Prenestina, v diecézi Palestrina. Zprávu zveřejnila Prefektura Papežského domu. V oznámení se uvádí, že po modlitbě a návštěvě svatyně se papež setkal s polskými řeholníky z řádu Resurekcionistů, kteří se starají o toto místo, a poté se vrátil do Castel Gandolfo. Večer se papež po šestidenním pobytu v letní rezidenci vrátí do Vatikánu.

Svatyně v Mentorelle

Svatyně, obklopená strmými skalami, se tyčí na východním svahu pohoří Prenestini, nad útesem, který téměř kolmo klesá do zeleného údolí Giovenzano. Na vrcholu hory Guadagnolo, nejvyšším obydleném místě v Laziu (1218 metrů), se majestátně tyčí monumentální památník Vykupitele, postavený na konci 19. století Lvem XIII. a dominující panoramatu údolí Tibery. Staré legendy kladou založení svatyně do dob císaře Konstantina. Bylo to místo modlitby svatého Benedikta, po kterém zde zůstala jeskyně, v níž žil, a svatého Řehoře Velikého.

 

 

 

19. srpna 2025, 14:00

Program Svatého otce
Angelus
Angelus
Papežské audience
Papežské audience
Tvůj příspěvek na velké dílo Tvůj příspěvek na velké dílo