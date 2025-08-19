Lev XIV navštívil svatyni Panny Marie v Mentorelle
Vatican News
Lev XIV dnes ráno, 19. srpna, navštívil soukromě svatyni Panny Marie Milostivé v Mentorelle, v obci Guadagnolo di Capranica Prenestina, v diecézi Palestrina. Zprávu zveřejnila Prefektura Papežského domu. V oznámení se uvádí, že po modlitbě a návštěvě svatyně se papež setkal s polskými řeholníky z řádu Resurekcionistů, kteří se starají o toto místo, a poté se vrátil do Castel Gandolfo. Večer se papež po šestidenním pobytu v letní rezidenci vrátí do Vatikánu.
Svatyně v Mentorelle
Svatyně, obklopená strmými skalami, se tyčí na východním svahu pohoří Prenestini, nad útesem, který téměř kolmo klesá do zeleného údolí Giovenzano. Na vrcholu hory Guadagnolo, nejvyšším obydleném místě v Laziu (1218 metrů), se majestátně tyčí monumentální památník Vykupitele, postavený na konci 19. století Lvem XIII. a dominující panoramatu údolí Tibery. Staré legendy kladou založení svatyně do dob císaře Konstantina. Bylo to místo modlitby svatého Benedikta, po kterém zde zůstala jeskyně, v níž žil, a svatého Řehoře Velikého.