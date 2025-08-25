Lev XIV. ministrantům: Mše není „povinnost“, vaší službou ukazujte krásu
Isabella H. de Carvalho – Vatikán
Přeji vám, „abyste byli pozorní k volání, které vám Ježíš může adresovat, abyste ho následovali blíže v kněžství“, a „abyste postupně, neděli co neděli, objevovali krásu, štěstí a nutnost takového povolání“. Lev XIV. adresoval tato slova povzbuzení ve francouzštině „vědomí mladých, nadšených a velkorysých“ ministrantů z Francie, kteří jsou na pouti v Římě a s nimiž se dnes ráno, 25. srpna, setkal v Klementinském sále Apoštolského paláce. Ve svém projevu, v němž zdůraznil význam Eucharistie jako místa setkání s Kristovou láskou, zdůraznil, „jak úžasný je život kněze, který v centru každého svého dne“ prostřednictvím mše „setkává se s Ježíšem tak výjimečným způsobem a daruje ho světu“.
Řeknu vám něco, co musíte vyslechnout, i když vás to možná trochu znepokojí: nedostatek kněží ve Francii, ve světě, je velká pohroma! Pohroma pro církev!
Jen Ježíš nás zachrání
Tváří v tvář světu, kterému „se nedaří, který čelí stále závažnějším a znepokojivějším výzvám“, jako je utrpení, nemoc, postižení, neúspěch nebo ztráta milované osoby, papež uznává, že mohou vyvstat otázky: „Kdo nám přijde na pomoc? Kdo se nad námi smiluje? Kdo nás přijde zachránit? ... nejen od našeho utrpení, našich omezení a našich chyb, ale i od samotné smrti?
Odpověď pro Lva XIV. je „naprosto jasná a zní v dějinách již dva tisíce let: pouze Ježíš nás přijde zachránit, nikdo jiný: protože pouze On má moc to učinit – On je sám Všemohoucí – a protože nás miluje“. „On dal svůj život za nás, obětoval ho na kříži. Není totiž větší lásky než dát svůj život za ty, které milujeme“, pokračuje papež a definuje Kristovu smrt a vzkříšení jako „nejúžasnější věc naší katolické víry“ a „nejdůležitější událost světových dějin“. „Bůh, stvořitel nebe a země, chtěl trpět a zemřít za nás, stvořené bytosti. Bůh nás miloval až k smrti! Aby to učinil, sestoupil z nebe, ponížil se a stal se podobným člověku“, říká papež.
Čeho se máme bát od Boha, který nás miloval až do takové míry? Co jsme mohli doufat víc? Na co čekáme, abychom mu to oplatili, jak si zaslouží? Ježíš, slavně vzkříšený, žije u Otce, nyní se o nás stará a sděluje nám svůj věčný život.
Eucharistie dnes zachraňuje svět
Lev XIV. dále zdůrazňuje, že místem, kde lze tuto Kristovu lásku zakusit, je Eucharistie, „poklad Církve, poklad pokladů“. „Od neděle do neděle“ a „z generace na generaci“ Církev „pečlivě uchovává památku smrti a vzkříšení Pána“, vysvětluje papež. „Slavení mše nás dnes zachraňuje! Zachraňuje dnes svět!“, opakuje, právě proto, že v ní „v rukou kněze a jeho slovy ‚to je mé tělo, to je má krev‘ Ježíš znovu daruje svůj život na oltáři, znovu i dnes pro nás vylévá svou krev“.
Je to nejdůležitější událost v životě křesťana a v životě církve, protože je to setkání, při kterém se Bůh nám z lásky daruje, znovu a znovu. Křesťan nechodí na mši z povinnosti, ale protože to naprosto potřebuje; potřebuje život Boha, který se daruje, aniž by za to něco žádal!
Dejte Ježíše do středu svého života
Citátem verše svatého Petra z Skutků apoštolů, který říká: „Není pod nebem jiného jména, které by bylo dáno lidem, skrze které bychom mohli být spaseni“, papež povzbuzuje ministranty, aby „nikdy nezapomněli na tato slova“. „Vtiskněte si je do srdce a postavte Ježíše do středu svého života“, opakuje. A vyzývá je, aby se vrátili do Francie „rozhodnější než kdy jindy milovat ho a následovat ho, a tak lépe vyzbrojeni nadějí“ v „těžkých chvílích pochybností, skleslosti a bouře, jako bezpečná kotva hozená k nebi, která vám umožní pokračovat v cestě“. Lev XIV. ministrantům poděkoval za jejich službu, povzbudil je, aby vytrvali, a vyzval je, aby vždy měli na paměti „velikost a svatost toho, co se slaví“.
Jak by také nebylo možné cítit radost v srdci v přítomnosti Ježíše? Mše je však zároveň vážným, slavnostním okamžikem, prodchnutým závažností. Ať váš postoj, vaše ticho, důstojnost vaší služby, liturgická krása, řád a majestátnost gest uvedou věřící do posvátné velikosti Tajemství.
Ježíš chce být vaším nejlepším přítelem
Papež pak vybízí ministranty, aby neztratili příležitost „mluvit k Ježíši v skrytu svého srdce a milovat ho stále více“, zatímco jsou v Římě během Svatého roku. „On nám pomáhá ‚obrátit se‘, to znamená obrátit se k němu, růst ve víře a v jeho lásce, abychom se stali lepšími učedníky“, vysvětluje. Jediným přáním Krista, dodává, „je být součástí vašeho života, aby ho osvětloval zevnitř, stát se vaším nejlepším přítelem, tím nejvěrnějším. S Ježíšem je život krásný a šťastný“. Papež však vysvětluje, že Kristus „čeká na vaši odpověď“, klepe „na dveře a čeká, aby vešel“.
Být „blízko“ Ježíši, Synu Božímu, vstoupit do jeho přátelství! Jaké nečekané osudové setkání! Jaké štěstí! Jaká útěcha! Jaká naděje pro budoucnost!