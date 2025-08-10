Lev XIV.: Kéž ti, kdo rozhodují, berou na vědomí svou odpovědnost
PAPEŽ LEV XIV. PO MODLITBĚ ANDĚL PÁNĚ V NEDĚLI 10. SRPNA
Drazí bratři a sestry,
pokračujme v modlitbách za ukončení válek. Osmdesáté výročí bombardování Hirošimy a Nagasaki probudilo po celém světě oprávněné odmítnutí války jako prostředku k řešení konfliktů. Kéž ti, kdo přijímají rozhodnutí, vždy berou na vědomí svou odpovědnost za důsledky svých rozhodnutí pro obyvatelstvo. Ať nezanedbávají nouzi nejslabších a touhu všech lidí po míru.
V tomto smyslu blahopřeji Arménii a Ázerbájdžánu k podpisu společného mírového prohlášení. Doufám, že tato událost přispěje ke stabilnímu a trvalému míru na jižním Kavkaze.
Naopak situace obyvatel Haiti je stále zoufalejší. Stále přicházejí zprávy o vraždách, násilí všeho druhu, obchodování s lidmi, nuceném vyhnanství a únosech. Vyzývám všechny, kdo nesou odpovědnost, aby okamžitě propustili rukojmí, a žádám mezinárodní společenství o konkrétní podporu při vytváření sociálních a institucionálních podmínek, které by Haiťanům umožnily žít v míru.
V závěru poledního setkání s věřícími papež pozdravil věřící z Říma i poutníky z různých zemí, poděkoval jim za jejich přítomnost a modlitby a popřál všem hezkou neděli.