Hledejte

Hledejte

Hledejte

csčeština
Svatopetrské náměstí v neděli 10. srpna při polední modlitbě s papežem Svatopetrské náměstí v neděli 10. srpna při polední modlitbě s papežem  (@Vatican Media)
Papež

Lev XIV.: Kéž ti, kdo rozhodují, berou na vědomí svou odpovědnost

Po polední mariánské modlitbě v neděli 10. srpna se papež Lev XIV. vyjádřil k dění ke světě. Vyzval k modlitbě za ukončení válek a apeloval na vládce, aby dbali na svou odpovědnost za důsledky svých rozhodnutí pro obyvatelstvo. Přinášíme slova Svatého otce v plném znění.

PAPEŽ LEV XIV. PO MODLITBĚ ANDĚL PÁNĚ V NEDĚLI 10. SRPNA

Drazí bratři a sestry,

pokračujme v modlitbách za ukončení válek. Osmdesáté výročí bombardování Hirošimy a Nagasaki probudilo po celém světě oprávněné odmítnutí války jako prostředku k řešení konfliktů. Kéž ti, kdo přijímají rozhodnutí, vždy berou na vědomí svou odpovědnost za důsledky svých rozhodnutí pro obyvatelstvo. Ať nezanedbávají nouzi nejslabších a touhu všech lidí po míru.

V tomto smyslu blahopřeji Arménii a Ázerbájdžánu k podpisu společného mírového prohlášení. Doufám, že tato událost přispěje ke stabilnímu a trvalému míru na jižním Kavkaze.

Naopak situace obyvatel Haiti je stále zoufalejší. Stále přicházejí zprávy o vraždách, násilí všeho druhu, obchodování s lidmi, nuceném vyhnanství a únosech. Vyzývám všechny, kdo nesou odpovědnost, aby okamžitě propustili rukojmí, a žádám mezinárodní společenství o konkrétní podporu při vytváření sociálních a institucionálních podmínek, které by Haiťanům umožnily žít v míru.

V závěru poledního setkání s věřícími papež pozdravil věřící z Říma i poutníky z různých zemí, poděkoval jim za jejich přítomnost a modlitby a popřál všem hezkou neděli.

10. srpna 2025, 13:14

Program Svatého otce
Angelus
Angelus
Papežské audience
Papežské audience
Tvůj příspěvek na velké dílo Tvůj příspěvek na velké dílo