Kardinál Parolin: Mnoho zájmů ve hře brání řešení tragédie v Gaze
Po mši svaté na památku svaté Moniky, která se konala ve středu večer v bazilice svatého Augustina v Campo Marzio v Římě, kardinál státní sekretář Vatikánu Pietro Parolin zopakoval postoj Svatého stolce k krizi na Blízkém východě a připomněl výzvu papeže Lva XIV. a prohlášení patriarchů Svaté země.
Proti vysídlení obyvatel Gazy
„Rád bych se odvolal na výzvu, kterou dnes ráno pronesl papež během generální audience a která obsahuje názor Svatého stolce na situaci v Gaze,“ vysvětlil Parolin a připomněl, že papež a řecký ortodoxní a latinský patriarcha žádali o „ukončení války“ a vyslovili se „proti vysídlení obyvatel Gazy“.
Mnoho zájmů v sázce
Kardinál zdůraznil, že „existuje mnoho řešení, která mohou tuto situaci skutečně ukončit“, ale odsoudil váhu „politických“, „ekonomických“, „mocenských“ a „hegemonických“ zájmů, které brání „humánnímu řešení této tragédie“.
Zůstat je odvaha
Pokud jde o ochranu řeholníků a věřících v Gaze, Parolin uvedl, že „byla ponechána svoboda volby tváří v tvář evakuačnímu rozkazu“ izraelské vlády, a zmínil, jak jeruzalémský pravoslavný patriarcha Teofil III. informoval, že dnes byli věřící pravoslavné farnosti požádáni, aby „opustili Gazu“.
„Každý se může rozhodnout, co udělá,“ řekl kardinál, ale upřesnil, že „rozhodnutí zůstat je odvážné“ a že neví, „jak se to dá realizovat, když je vydán tento evakuační rozkaz“ a „území je zcela pod kontrolou“.
Signály diplomatické sféry
Na diplomatické frontě potvrdil vatikánský státní sekretář, že je „v kontaktu s americkou administrativou prostřednictvím velvyslanectví“, a vyjádřil naději, že z mezinárodních rozhovorů, které budou následovat po návštěvě izraelského ministra zahraničí Gideona Sa'ara ve Washingtonu, vzejdou konkrétní signály: „Očekávám to, o co požádal papež, tedy aby došlo k příměří, aby byl zajištěn bezpečný přístup humanitární pomoci, aby bylo dodržováno mezinárodní humanitární právo – to je zásadní – a aby se zabránilo kolektivnímu trestání“.
Postoj izraelské vlády
Konečně, pokud jde o riziko nucené evakuace obyvatel Gazy, Parolin uznal, že izraelská vláda dosud „prokázala, že nechce ustoupit“ od tohoto postoje a že „možná není mnoho naděje“, i když zopakoval vůli Svatého stolce „trvat“ na tom, aby se situace změnila.