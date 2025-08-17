Papež v Albanu: Přijímejte Krista v chudých
Homilie papeže Lva XIV.
Drazí bratři a sestry,
je to radost, že se můžeme společně sejít k nedělní slavnosti eucharistie, která nám přináší ještě hlubší radost. Jestliže je již darem, že jsme dnes spolu a překonáváme vzdálenost tím, že se díváme do očí jako praví bratři a sestry, pak ještě větším darem je vítězství nad smrtí v Pánu. Ježíš zvítězil nad smrtí – neděle je jeho den, den Vzkříšení – a my již začínáme zvítězit spolu s ním. Je to tak: každý z nás přichází do kostela s nějakou únavou a strachem – někdy menší, jindy větší – a hned jsme méně osamělí, jsme spolu a nacházíme Slovo a Tělo Kristovo. Tak naše srdce přijímá život, který přesahuje smrt. Je to Duch Svatý, Duch Vzkříšeného, který to činí mezi námi a v nás, tiše, neděli za nedělí, den za dnem.
Nacházíme se ve starobylé svatyni, jejíž zdi nás obklopují. Nazývá se „Rotonda“ a její kruhový tvar, podobně jako náměstí sv. Petra a jiné staré i nové kostely, nám dává pocit, že jsme přijímáni do Božího lůna. Zvenčí se církev, jako každá lidská realita, může jevit jako hranatá. Její božská podstata se však projeví, když překročíme její práh a najdeme přijetí. Pak je naše chudoba, naše zranitelnost a především selhání, za která můžeme být opovrhováni a souzeni – a někdy sami sebou opovrhujeme a soudíme se – pak mohou být konečně přijaty v milosrdné síle Boha, v lásce bez hran,v lásce bez podmínek. Maria, matka Ježíše, je pro nás znamením a předzvěstí Božího mateřství. V ní se stáváme církví-matkou, která rodí a obnovuje ne díky světské moci, ale díky ctnosti lásky.
Možná nás v právě přečteném evangeliu překvapilo, co Ježíš říká. Hledáme pokoj, ale slyšeli jsme: „Myslíte si, že jsem přišel přinést pokoj na zem? Ne, říkám vám, ale rozdělení“ (Lk 12,51). A my bychom mu téměř odpověděli: „Jak to, Pane? Ty také? Máme už dost rozdělení. Copak jsi to nebyl ty, kdo při poslední večeři řekl: ‚Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám‘?“ „Ano,“ mohl by nám Pán odpovědět, „jsem to já. Vzpomeňte si však, že toho večera, mého posledního večera, jsem hned dodal ohledně pokoje: „Ne jako svět dává, já vám dávám. Ať se vaše srdce neznepokojuje a neděsí“ (srov. Jan 14,27).
Drazí přátelé, svět nás učí zaměňovat pokoj za pohodlí, dobro za klid. Proto, aby mezi námi byl jeho pokoj, Boží shalom, musí nám Ježíš říci: „Přišel jsem uvést oheň na zem, a jak bych si přál, aby už hořel!“ (Lk 12,49). Možná se nad tím budou rozcházet i naši nejbližší, jak předpovídá evangelium, a dokonce i naši přátelé. A někdo nám bude radit, abychom neriskovali, abychom se šetřili, protože je důležité mít klid a ti druzí si lásku nezaslouží. Ježíš se však odvážně ponořil do našeho lidství. To je „křest“, o kterém mluví (v. 50): je to křest kříže, úplné ponoření do rizik, která láska s sebou nese. A když, jak se říká, „jdeme ke svatému přijímání“, živíme se tímto jeho odvážným darem. Mše svatá živí toto rozhodnutí. Je to rozhodnutí již nežít pro sebe, ale nést oheň do světa. Ne oheň zbraní, ani oheň slov, který spaluje druhé. To ne. Zato oheň lásky, který se sklání a slouží, který lhostejnosti oponuje péčí a nadutosti mírností; oheň dobroty, který nestojí jako zbraně, ale zdarma obnovuje svět. Může to stát nepochopení, posměch, dokonce pronásledování, ale není většího pokoje, než mít v sobě jeho plamen.
Proto bych dnes chtěl spolu s vaším biskupem Vincenzem poděkovat vám všem, kteří se v diecézi Albano snažíte přinášet oheň lásky. A povzbuzuji vás, abyste nerozlišovali mezi těmi, kdo pomáhají, a těmi, kterým se pomáhá, mezi těmi, kdo zdánlivě dávají, a těmi, kdo zdánlivě přijímají, mezi těmi, kdo se jeví jako chudí, a těmi, kdo cítí, že nabízejí svůj čas, své schopnosti, svou pomoc. Jsme církev Páně, církev chudých, všichni jsme cenní, všichni jsme subjekty, každý z nás je nositelem jedinečného Božího slova. Každý je darem pro druhé. Bořme zdi. Děkuji všem, kteří v každé křesťanské komunitě usilují o setkávání lidí různého původu, ekonomické, psychické a afektivní situace: pouze společně, pouze tím, že se staneme jedním Tělem, v němž i ten nejkřehčí má plnou důstojnost, jsme Tělem Kristovým, Církví Boží. To se stane, když oheň, který Ježíš přinesl, spálí předsudky, opatrnost a strachy, které stále ještě odlučují ty, kteří nesou ve svém životě chudobu Kristovu. Nevylučujme Pána z našich kostelů, z našich domovů a z našeho života. Naopak, vpusťme ho mezi chudé, a pak se smíříme i se svou chudobou, kterou se bojíme a popíráme, když za každou cenu hledáme klid a jistotu.
Ať se za nás přimlouvá Panna Maria, které svatý stařec Simeon ukázal Ježíše jako „znamení, kterému bude odporováno“ (Lk 2,34). Ať jsou odhaleny myšlenky našich srdcí a ať oheň Ducha Svatého promění naše srdce z kamene v srdce z masa.