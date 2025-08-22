Hlasy papežů pro mír mezi národy
Isabella Piro – Vatikán
„Zatímco naše země je i nadále sužována válkami ve Svaté zemi, na Ukrajině a v mnoha dalších regionech světa, vyzývám všechny věřící, aby den 22. srpna strávili postem a modlitbou a prosili Pána, aby nám daroval mír a spravedlnost a utřel slzy těch, kteří trpí z důvodu probíhajících ozbrojených konfliktů.“ Těmito slovy na závěr středeční generální audience vyzval Lev XIV. věřící, aby prosili o dar smíření ve světě stále více zmítaném násilím. V den, kdy církev slaví památku Panny Marie Královny, papež povzbudil všechny, aby se obrátili k té, která je „vzývána také jako Královna míru“, aby její přímluva pomohla národům najít cestu k usmíření.
Staňme se všichni muži a ženami smíření
Iniciativa papeže Prevosta navazuje na iniciativy jeho předchůdce Františka, který během dvanácti let svého pontifikátu opakovaně vyzýval k míru, zejména na Blízkém východě a na „sužované Ukrajině“. Již v září 2013, šest měsíců po svém zvolení papežem, vyhlásil papež Bergoglio Den modlitby a pokání, aby prosil Boha o „velký dar“ míru pro Sýrii, Blízký východ a celý svět. Modlitební vigilie se konala na náměstí sv. Petra 7. září, v předvečer svátku Narození Panny Marie, Královny míru, a ve své homilii František vyzval všechny, aby se stali „muži a ženami smíření a míru“.
Válka je šílenství
Při dalších dvou příležitostech Bergoglio vyzývá k modlitbě za Blízký východ: 27. října 2023, dvacet dní po vypuknutí konfliktu mezi Izraelem a Palestinou, se ve vatikánské bazilice koná hodina modlitby a eucharistické adorace nazvaná Pacem in terris, podle historické encykliky Jana XXIII. vydané před 60 lety. „Toto je temná hodina, Matko,“ modlí se papež. „A v této temné hodině se noříme do tvých jasných očí a svěřujeme se tvému srdci“, aby naučilo lidstvo „odmítnout šílenství války, která rozsévá smrt a ničí budoucnost“. O rok později, 6. října 2024, se František vydává do baziliky Santa Maria Maggiore, aby se modlil za mír; navíc na následující den, přesně rok od začátku konfliktu, vyhlašuje zvláštní den modlitby a půstu.
Vzývání Marie Regina pacis
Zejména za Ukrajinu pak Bergoglio vyzývá k modlitbě 2. března 2022, na Popeleční středu: týden po útocích Moskvy na Kyjev papež vzývá Pannu Marii, Královnu míru, aby „ochránila svět před šílenstvím války“. Výzva byla zopakována 25. března, kdy František v bazilice sv. Petra svěřil Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, aby konflikt skončil.
Trvalý mír je založen na spravedlnosti
Iniciativy na podporu smíření ve světě byly podporovány i nedávnými nástupci svatého Petra: 23. července 2006 například Benedikt XVI. vzhledem k zhoršující se situaci na Blízkém východě vyhlásil zvláštní den modlitby a pokání, aby „prosili Boha o drahocenný dar míru“. V kolektivní paměti zůstává také Den půstu a modlitby, který vyhlásil svatý Jan Pavel II. 14. prosince 2001, pouhé tři měsíce po útocích na Dvojčata v New Yorku: iniciativa měla za cíl „vroucně prosit Boha, aby daroval světu trvalý mír založený na spravedlnosti“.