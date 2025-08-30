Diane Foleyová se setkala s papežem: Jak jsem odpustila vrahovi svého syna
Eugenio Murrali, Vatikán
Diane Foley je matka.
Není vhodnějšího způsobu, jak popsat tuto ženu a její „příběh milosrdenství“. Její syn, novinář James Wright Foley – Jim – byl v roce 2012 unesen v severní Sýrii a o dva roky později popraven organizací ISIS.
V říjnu 2021 našla Diane sílu a odhodlání setkat se s jedním z vrahů svého syna, Alexandou Koteyem. Řekla mu, kým Jim ve skutečnosti byl: velkorysým a odvážným mladým mužem, kterému velmi záleželo na tom, aby vyprávěl příběhy a pravdu o lidech, které potkal.
Ve své knize American Mother, kterou napsala společně s renomovaným autorem Columem McCannem, Diane navždy uchovala portrét svého milovaného syna, který jí byl ukraden tím nejbrutálnějším způsobem. Zachytila také svou vlastní cestu smutku, soucitu a porozumění: cestu, kterou se rozhodla projít, aniž by se vzdala své lidskosti. Je to cesta, která ji přivedla tváří v tvář jednomu z těch, kteří jsou zodpovědní za Jimovu smrt, a která ji vedla k tomu, aby si kladla otázky – sobě i světu – podporována vírou a základní silou modlitby.
Dnes Diane přinesla Jimovu památku Papeži Levu XIV., který ji přijal v soukromé audienci – další znamení milosti v těchto těžkých letech.
Co pro vás a pro příběh vašeho syna znamená dnešní setkání s Papežem Lvem XIV.?
Byl to neuvěřitelný dar. Jako Američané jsme velmi poctěni a vděční, že máme papeže, který se narodil ve Spojených státech, protože potřebujeme uzdravení a naději ve světě. Jako americká občanka jsem byla hluboce poctěna, že jsem se s ním mohla setkat, a budu se za něj modlit, protože potřebujeme jeho vedení pro mír a naději ve světě.
Když jste se rozhodla setkat se s Alexandou Koteyem, jedním z vrahů vašeho syna, cítila jste potřebu mu říct, kým Jim byl. Kdo byl Jim? Proč jste chtěla Koteymu o svém synovi vyprávět?
Uprostřed války a nenávisti, zejména uprostřed džihádu ISIS, si myslím, že nevidíte tváře. Nevidíte lidi. Myslíte jen na svou nenávist. Chtěl jsem Jima zlidštit, protože Jim byl nevinný. Byl novinář. Byl neozbrojený, byl to muž míru, který měl velký zájem vyprávět příběhy lidí ze Sýrie. Chtěl jsem, aby [Kotey] pochopil, že lidé, které si vybrali jako cíl, byli lidé, kteří se snažili přinést naději lidem ze Sýrie – novináři a humanitární pracovníci. Nebyli to bojovníci. Nebyli to lidé, kteří nosili zbraně.
Chtěla jsem, aby poznal Jima, protože Jim byl také učitel. Opravdu mu záleželo na péči o mladé muže, kteří potřebovali najít svou cestu. Jim strávil mnoho let prací pro Teach for America, což je organizace, která pracuje s mladými muži a ženami, často s dětmi, které jsou velmi chudé nebo které se potýkají s problémy ve vnitřních městech, a učí je.
Chtěla jsem, aby Alexanda věděl, jaký Jim byl. Že v jiném životě by mohli být dokonce přátelé. Dokázala jsem si představit, jak Jim učí Alexandu, když byl mladý, protože Alexanda ztratil otce, když byl ještě malý. Myslím, že hledal, ale hledal na špatných místech.
Slovo „soucit“ se opakuje v celé knize, kterou jste napsala s Columem McCannem (American Mother). Může být soucit klíčem k ochraně naší lidskosti před poškozením nelidskými činy?
Myslím, že Colum McCann ve své neziskové organizaci „Narrative 4“ hovoří o radikálním soucitu a Jim toužil být mužem morální odvahy. Toužil svým malým způsobem změnit svět. Soucit je součástí způsobu, jakým se musíme odvážit mluvit s lidmi, kterým nerozumíme nebo které možná ani nemáme rádi.
Potřebujeme mít takový způsob komunikace, abychom mohli mít k sobě navzájem soucit. To bylo v mnoha ohledech zázrakem mého setkání s Alexandou. On mi opravdu naslouchal a já jsem se modlila za milost, abych mohla naslouchat jemu. Byla to milost. Duch Svatý byl přítomen velmi hlubokým způsobem. Bylo to požehnání. Bylo to velmi smutné, ale bylo to požehnání.
Ve své knize píšete: „Vědět, jak zemřel milovaný člověk, znamená vědět více o životě toho milovaného člověka.“ Co jste se naučila o svém synovi a o existenci obecně tím, že jste prošla touto bolestí?
Poté, co byl Jim zabit, jsme byli v šoku. Nikdy jsme nečekali takovou nenávist. Ale jeden z jeho přátel z dětství natočil o Jimovi dokument „Jim: The James Foley Story“. V tom dokumentu vedl rozhovory s rukojmími z Evropy, kteří se vrátili domů. Díky těmto rukojmím jsem se dozvěděla, co se stalo během dvou let, kdy byl Jim v zajetí, a jak trpěli, ale také jak se navzájem povzbuzovali.
Byla jsem vděčná, protože jsem viděla, že Jim cítil naše modlitby a že našel způsob, jak se modlit a čerpat sílu od Boha. Jsem za to velmi vděčná a také za to, že se ocitl mezi dobrými lidmi. Byl s mnoha dalšími dobrými lidmi – novináři, humanitárními pracovníky s dobrým srdcem, kteří opravdu chtěli konat dobro ve světě.
Jste věřící žena. Jak důležitá byla modlitba při zvládání uvěznění a následné smrti vašeho syna?
Zásadní. Jsem za to velmi vděčná. Bůh mě v mnoha ohledech připravoval po celý můj život, protože jsem jako mladá teenagerka dostala dar víry. Moje víra v milosrdného a milujícího Boha pro mě vždy byla velmi důležitá. Ale byl to dar, prostě dar. Věděla jsem, že Bůh je přítomen.
Poté, co byl Jim zabit, bylo k nám posláno mnoho, mnoho andělů. Mnoho andělů, mnoho požehnání. Podívejte se na dnešní požehnání, že se setkáváme s Jeho Svatostí. Bůh ke mně byl velmi milostivý a spolu s Pannou Marií mě během toho všeho podporoval. To mě drželo pohromadě.
Založila jste nadaci na počest Jima. Jaké jsou její cíle a čeho dosáhla?
Do tří týdnů od Jimovy vraždy jsme založili nadaci James W. Foley Legacy Foundation. Záměrem bylo inspirovat morální odvahu k prosazování návratu našich amerických občanů, když jsou zajati nebo neprávem zatčeni v zahraničí, a podporovat obecné bezpečí. Jim a další Američané a Britové [rukojmí] byli zabiti, protože naše vláda se ani nepokusila o jejich záchranu. Naše vláda ani nevyjednávala s únosci.
Považovala jsem to za nemorální. Byla jsem na naši vládu naštvaná. Cítila jsem, že musíme naši vládu vyzvat, aby plnila svou povinnost chránit své vlastní občany, nevinné občany, když jsou uneseni v zahraničí jen proto, že jsou Američané, a ne proto, že spáchali nějaký zločin.
Díky Bohu a pomoci mnoha dobrých lidí se více než 170 našich občanů vrátilo domů do svobody ze zajetí v zahraničí. Nyní si novináři více uvědomují potřebu dbát na svou bezpečnost a chránit se, protože dnes jsou terčem útoků. Trávím mnoho času tím, že se snažím inspirovat ostatní lidi, aby používali své dary k dobrým účelům, usilovali o morální odvahu a sdíleli své dary se světem dobrým způsobem.
Za jedenáct let [od Jimovy smrti] se toho hodně stalo, ale většina z toho je od Boha. Když se stávají špatné věci, často se ozvou dobří lidé a způsobí, že se stanou dobré věci. Jsem tedy Bohu velmi vděčná.
Jak na vás zapůsobilo vyjádření solidarity papeže Františka po smrti vašeho syna?
Jeho telefonát byl velkým darem. Zavolal mi několik dní po Jimově vraždě, ještě než zavolal někdo z naší vlády. Bylo to velmi dojemné, protože synovec papeže Františka měl nedávno autonehodu. Sám prožíval vlastní smutek, ale rozhodl se nám podat pomocnou ruku.
Byli jsme tím velmi poctěni a dojati. Byl u toho můj švagr, který pochází z Madridu, takže s ním mohl mluvit španělsky. Všichni rozumíme španělsky, ale já neumím plynule. Bylo to však dar a papež František je pro mě darem. Poslechla jsem si mnoho jeho audioknih. Byl to velmi svatý papež.
Vaše kniha zdůrazňuje, jak poznávání „druhých“, zapojení se do dialogu a podpora interakce mohou vést k významným změnám. Věříte, že tento přístup lze v dnešní složité historické situaci uplatnit v širším měřítku?
Rozhodně. Jsem tady na setkání v Rimini, které na mě udělalo velký dojem, protože se snaží spojit lidi z různých zemí a z celého světa, aby spolu dialogovali, modlili se, nechali se inspirovat Duchem svatým a společně se učili a diskutovali.
Musíme v tom pokračovat, protože to, co se nyní děje v Gaze, je nelidské. Je tragické, co se děje na Ukrajině, v Súdánu a v mnoha dalších částech světa. To je jeden z důvodů, proč jsem tak vděčná za vedení Papeže Lva XIV. a jeho výzvu k míru.
V Rimini bylo mnoho krásných výstav, ale jedna z nich byla o 19 mučednících v Alžírsku, což bylo velmi působivé. Byl tam přítomen kardinál Jean Paul Vesco a hovořil o tom. Byla tam také krásná výstava o proroctvích míru, která byla velmi krásná, protože velkou část z ní vytvořily malé děti a teenageři, kteří byli vyzváni, aby našli mírotvůrce v místech konfliktů, jako je Gaza, Jižní Afrika nebo Ukrajina. Museli najít díla míru uprostřed konfliktu. Bylo to velmi, velmi silné, protože to jsou hrdinové. To jsou lidé, kteří zasévají semena míru. Byla to čest být tam.
Salman Rushdie (britský a americký spisovatel indického původu) popsal vaši knihu jako „velkolepý příběh o násilí a odpuštění”. Souhlasíte s tímto popisem? Co pro vás znamená odpuštění?
Odpuštění musí zahrnovat milosrdenství. Ježíšovo milosrdenství. Milosrdenství Boží. Bez milosrdenství nemůže být odpuštění. Spravedlnost je nutná. Ale nejdůležitější je milosrdenství. Musíme mít milosrdenství jeden k druhému. Součástí odpuštění je pochopení, že jsme všichni nedokonalí. Všichni jsme hříšníci a všichni potřebujeme Boží milosrdenství. Pro mě je to tedy příběh o milosrdenství.
Tento přepis byl upraven z hlediska délky a stylu.Diane Foleyová se setkala s papežem: Jak jsem odpustila vrahovi svého syna
Papež Lev XIV. přijal Diane Foleyovou spolu se spisovatelem Columem McCannem, s nímž napsala knihu popisující události kolem smrti jejího syna a hlubokou lidskou a duchovní cestu, kterou podstoupila – bolestivou cestu lásky a touhy porozumět, která ji dokonce vedla k setkání s jedním z vrahů jejího syna.
Eugenio Murrali, Vatikán
Diane Foley je matka.
Není vhodnějšího způsobu, jak popsat tuto ženu a její „příběh milosrdenství“. Její syn, novinář James Wright Foley – Jim – byl v roce 2012 unesen v severní Sýrii a o dva roky později popraven organizací ISIS.
V říjnu 2021 našla Diane sílu a odhodlání setkat se s jedním z vrahů svého syna, Alexandou Koteyem. Řekla mu, kým Jim ve skutečnosti byl: velkorysým a odvážným mladým mužem, kterému velmi záleželo na tom, aby vyprávěl příběhy a pravdu o lidech, které potkal.
Podívejte se na rozhovor s Diane Foleyovou
Ve své knize American Mother, kterou napsala společně s renomovaným autorem Columem McCannem, Diane navždy uchovala portrét svého milovaného syna, který jí byl ukraden tím nejbrutálnějším způsobem. Zachytila také svou vlastní cestu smutku, soucitu a porozumění: cestu, kterou se rozhodla projít, aniž by se vzdala své lidskosti. Je to cesta, která ji přivedla tváří v tvář jednomu z těch, kteří jsou zodpovědní za Jimovu smrt, a která ji vedla k tomu, aby si kladla otázky – sobě i světu – podporována vírou a základní silou modlitby.
Dnes Diane přinesla Jimovu památku Papeži Levu XIV., který ji přijal v soukromé audienci – další znamení milosti v těchto těžkých letech.
Co pro vás a pro příběh vašeho syna znamená dnešní setkání s Papežem Lvem XIV.?
Byl to neuvěřitelný dar. Jako Američané jsme velmi poctěni a vděční, že máme papeže, který se narodil ve Spojených státech, protože potřebujeme uzdravení a naději ve světě. Jako americká občanka jsem byla hluboce poctěna, že jsem se s ním mohla setkat, a budu se za něj modlit, protože potřebujeme jeho vedení pro mír a naději ve světě.
Když jste se rozhodla setkat se s Alexandou Koteyem, jedním z vrahů vašeho syna, cítila jste potřebu mu říct, kým Jim byl. Kdo byl Jim? Proč jste chtěla Koteymu o svém synovi vyprávět?
Uprostřed války a nenávisti, zejména uprostřed džihádu ISIS, si myslím, že nevidíte tváře. Nevidíte lidi. Myslíte jen na svou nenávist. Chtěl jsem Jima zlidštit, protože Jim byl nevinný. Byl novinář. Byl neozbrojený, byl to muž míru, který měl velký zájem vyprávět příběhy lidí ze Sýrie. Chtěl jsem, aby [Kotey] pochopil, že lidé, které si vybrali jako cíl, byli lidé, kteří se snažili přinést naději lidem ze Sýrie – novináři a humanitární pracovníci. Nebyli to bojovníci. Nebyli to lidé, kteří nosili zbraně.
Chtěla jsem, aby poznal Jima, protože Jim byl také učitel. Opravdu mu záleželo na péči o mladé muže, kteří potřebovali najít svou cestu. Jim strávil mnoho let prací pro Teach for America, což je organizace, která pracuje s mladými muži a ženami, často s dětmi, které jsou velmi chudé nebo které se potýkají s problémy ve vnitřních městech, a učí je.
Chtěla jsem, aby Alexanda věděl, jaký Jim byl. Že v jiném životě by mohli být dokonce přátelé. Dokázala jsem si představit, jak Jim učí Alexandu, když byl mladý, protože Alexanda ztratil otce, když byl ještě malý. Myslím, že hledal, ale hledal na špatných místech.
Slovo „soucit“ se opakuje v celé knize, kterou jste napsala s Columem McCannem (American Mother). Může být soucit klíčem k ochraně naší lidskosti před poškozením nelidskými činy?
Myslím, že Colum McCann ve své neziskové organizaci „Narrative 4“ hovoří o radikálním soucitu a Jim toužil být mužem morální odvahy. Toužil svým malým způsobem změnit svět. Soucit je součástí způsobu, jakým se musíme odvážit mluvit s lidmi, kterým nerozumíme nebo které možná ani nemáme rádi.
Potřebujeme mít takový způsob komunikace, abychom mohli mít k sobě navzájem soucit. To bylo v mnoha ohledech zázrakem mého setkání s Alexandou. On mi opravdu naslouchal a já jsem se modlila za milost, abych mohla naslouchat jemu. Byla to milost. Duch Svatý byl přítomen velmi hlubokým způsobem. Bylo to požehnání. Bylo to velmi smutné, ale bylo to požehnání.
Ve své knize píšete: „Vědět, jak zemřel milovaný člověk, znamená vědět více o životě toho milovaného člověka.“ Co jste se naučila o svém synovi a o existenci obecně tím, že jste prošla touto bolestí?
Poté, co byl Jim zabit, jsme byli v šoku. Nikdy jsme nečekali takovou nenávist. Ale jeden z jeho přátel z dětství natočil o Jimovi dokument „Jim: The James Foley Story“. V tom dokumentu vedl rozhovory s rukojmími z Evropy, kteří se vrátili domů. Díky těmto rukojmím jsem se dozvěděla, co se stalo během dvou let, kdy byl Jim v zajetí, a jak trpěli, ale také jak se navzájem povzbuzovali.
Byla jsem vděčná, protože jsem viděla, že Jim cítil naše modlitby a že našel způsob, jak se modlit a čerpat sílu od Boha. Jsem za to velmi vděčná a také za to, že se ocitl mezi dobrými lidmi. Byl s mnoha dalšími dobrými lidmi – novináři, humanitárními pracovníky s dobrým srdcem, kteří opravdu chtěli konat dobro ve světě.
Jste věřící žena. Jak důležitá byla modlitba při zvládání uvěznění a následné smrti vašeho syna?
Zásadní. Jsem za to velmi vděčná. Bůh mě v mnoha ohledech připravoval po celý můj život, protože jsem jako mladá teenagerka dostala dar víry. Moje víra v milosrdného a milujícího Boha pro mě vždy byla velmi důležitá. Ale byl to dar, prostě dar. Věděla jsem, že Bůh je přítomen.
Poté, co byl Jim zabit, bylo k nám posláno mnoho, mnoho andělů. Mnoho andělů, mnoho požehnání. Podívejte se na dnešní požehnání, že se setkáváme s Jeho Svatostí. Bůh ke mně byl velmi milostivý a spolu s Pannou Marií mě během toho všeho podporoval. To mě drželo pohromadě.
Založila jste nadaci na počest Jima. Jaké jsou její cíle a čeho dosáhla?
Do tří týdnů od Jimovy vraždy jsme založili nadaci James W. Foley Legacy Foundation. Záměrem bylo inspirovat morální odvahu k prosazování návratu našich amerických občanů, když jsou zajati nebo neprávem zatčeni v zahraničí, a podporovat obecné bezpečí. Jim a další Američané a Britové [rukojmí] byli zabiti, protože naše vláda se ani nepokusila o jejich záchranu. Naše vláda ani nevyjednávala s únosci.
Považovala jsem to za nemorální. Byla jsem na naši vládu naštvaná. Cítila jsem, že musíme naši vládu vyzvat, aby plnila svou povinnost chránit své vlastní občany, nevinné občany, když jsou uneseni v zahraničí jen proto, že jsou Američané, a ne proto, že spáchali nějaký zločin.
Díky Bohu a pomoci mnoha dobrých lidí se více než 170 našich občanů vrátilo domů do svobody ze zajetí v zahraničí. Nyní si novináři více uvědomují potřebu dbát na svou bezpečnost a chránit se, protože dnes jsou terčem útoků. Trávím mnoho času tím, že se snažím inspirovat ostatní lidi, aby používali své dary k dobrým účelům, usilovali o morální odvahu a sdíleli své dary se světem dobrým způsobem.
Za jedenáct let [od Jimovy smrti] se toho hodně stalo, ale většina z toho je od Boha. Když se stávají špatné věci, často se ozvou dobří lidé a způsobí, že se stanou dobré věci. Jsem tedy Bohu velmi vděčná.
Jak na vás zapůsobilo vyjádření solidarity papeže Františka po smrti vašeho syna?
Jeho telefonát byl velkým darem. Zavolal mi několik dní po Jimově vraždě, ještě než zavolal někdo z naší vlády. Bylo to velmi dojemné, protože synovec papeže Františka měl nedávno autonehodu. Sám prožíval vlastní smutek, ale rozhodl se nám podat pomocnou ruku.
Byli jsme tím velmi poctěni a dojati. Byl u toho můj švagr, který pochází z Madridu, takže s ním mohl mluvit španělsky. Všichni rozumíme španělsky, ale já neumím plynule. Bylo to však dar a papež František je pro mě darem. Poslechla jsem si mnoho jeho audioknih. Byl to velmi svatý papež.
Vaše kniha zdůrazňuje, jak poznávání „druhých“, zapojení se do dialogu a podpora interakce mohou vést k významným změnám. Věříte, že tento přístup lze v dnešní složité historické situaci uplatnit v širším měřítku?
Rozhodně. Jsem tady na setkání v Rimini, které na mě udělalo velký dojem, protože se snaží spojit lidi z různých zemí a z celého světa, aby spolu dialogovali, modlili se, nechali se inspirovat Duchem svatým a společně se učili a diskutovali.
Musíme v tom pokračovat, protože to, co se nyní děje v Gaze, je nelidské. Je tragické, co se děje na Ukrajině, v Súdánu a v mnoha dalších částech světa. To je jeden z důvodů, proč jsem tak vděčná za vedení Papeže Lva XIV. a jeho výzvu k míru.
V Rimini bylo mnoho krásných výstav, ale jedna z nich byla o 19 mučednících v Alžírsku, což bylo velmi působivé. Byl tam přítomen kardinál Jean Paul Vesco a hovořil o tom. Byla tam také krásná výstava o proroctvích míru, která byla velmi krásná, protože velkou část z ní vytvořily malé děti a teenageři, kteří byli vyzváni, aby našli mírotvůrce v místech konfliktů, jako je Gaza, Jižní Afrika nebo Ukrajina. Museli najít díla míru uprostřed konfliktu. Bylo to velmi, velmi silné, protože to jsou hrdinové. To jsou lidé, kteří zasévají semena míru. Byla to čest být tam.
Salman Rushdie (britský a americký spisovatel indického původu) popsal vaši knihu jako „velkolepý příběh o násilí a odpuštění”. Souhlasíte s tímto popisem? Co pro vás znamená odpuštění?
Odpuštění musí zahrnovat milosrdenství. Ježíšovo milosrdenství. Milosrdenství Boží. Bez milosrdenství nemůže být odpuštění. Spravedlnost je nutná. Ale nejdůležitější je milosrdenství. Musíme mít milosrdenství jeden k druhému. Součástí odpuštění je pochopení, že jsme všichni nedokonalí. Všichni jsme hříšníci a všichni potřebujeme Boží milosrdenství. Pro mě je to tedy příběh o milosrdenství.
Tento přepis byl upraven z hlediska délky a stylu.