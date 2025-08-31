Papež: „Zbraně musí mlčet, hlas bratrství a spravedlnosti musí zvítězit“
Devin Watkins
V době, kdy Rusko zesiluje útoky na města po celé Ukrajině, Papež Lev XIV. znovu vyzývá k okamžitému příměří a vážným snahám o dialog.
„Hlas zbraní musí utichnout a hlas bratrství a spravedlnosti musí zvítězit,“ řekl Papež.
Při nedělní modlitbě Anděl Páně papež znovu vyjádřil svou blízkost ukrajinskému lidu a lítost nad neustálým ničením a smrtí, které válka způsobuje.
Vyzval všechny, aby nepodléhali lhostejnosti, ale naopak se přiblížili modlitbou a konkrétními skutky lásky, a zopakoval svou výzvu k příměří.
„Je čas, aby ti, kteří jsou u moci, opustili logiku zbraní a vydali se cestou vyjednávání a míru s podporou mezinárodního společenství,“ řekl.
Modlitby za oběti střelby ve škole v Minneapolis
Papež Lev pak přešel do angličtiny a modlil se za oběti střelby v katolické škole v americkém městě Minneapolis v Minnesotě.
„Zahrnujeme do svých modliteb nesčetné děti, které jsou každý den zabíjeny a zraněny po celém světě,“ řekl. „Prosme Boha, aby zastavil tuto pandemii zbraní, velkých i malých, která infikuje náš svět.“
Papež se obrátil na Pannu Marii, Královnu míru, s prosbou, aby pomohla lidstvu naplnit proroctví Izaiáše: „Z jejich mečů ukovají radlice a z jejich kopí ukovají srpy.“
Smrt migrantů u pobřeží Mauritánie
Papež Lev XIV. také připomněl smrt nejméně 69 lidí – a téměř 100 dalších, kteří jsou stále pohřešováni – u pobřeží Mauritánie, kde se převrátila loď převážející migranty.
Dosud bylo zachráněno sedmnáct lidí a přeživší říkají, že loď opustila Gambii šest dní předtím, než se v úterý potopila.
„Tato smrtelná tragédie se opakuje každý den po celém světě,“ řekl. „Modleme se, aby nás Pán naučil, jako jednotlivce i jako společnost, plně uvádět do praxe Jeho slovo: ‚Byl jsem cizincem a vy jste mě přijali.‘“
Na závěr se papež modlil za všechny, kteří zemřeli. „Všechny zraněné, pohřešované a mrtvé, kdekoli se nacházejí, svěřujeme do milující náruče našeho Spasitele.“
Péče o společný dům
Na závěr mariánské modlitby připomněl Lev XIV. zítřejší datum, 1. září, kdy se slaví Světový den modlitby za péči o stvoření. „Před deseti lety,“ říká papež, „papež František v souladu s ekumenickým patriarchou Bartolomějem I. zavedl pro katolickou církev tento den. Je důležitější a naléhavější než kdy jindy a letošním tématem je Semínka míru a naděje“.
Spolu se všemi křesťany jej slavíme v „Čase stvoření“ až do 4. října, svátku svatého Františka z Assisi. V duchu Chvalozpěvu bratra slunce, který složil před 800 lety, chválíme Boha a obnovujeme závazek, že nebudeme ničit jeho dar, ale budeme pečovat o náš společný domov.