Papež

Papež: „Zbraně musí mlčet, hlas bratrství a spravedlnosti musí zvítězit“

Papež Lev XIV. znovu vyjadřuje svou blízkost ukrajinskému lidu, vyzývá k okamžitému příměří a modlí se za oběti střelby v katolické škole v Minnesotě a migranty zabité u pobřeží Mauritánie.

Devin Watkins

V době, kdy Rusko zesiluje útoky na města po celé Ukrajině, Papež Lev XIV. znovu vyzývá k okamžitému příměří a vážným snahám o dialog.

„Hlas zbraní musí utichnout a hlas bratrství a spravedlnosti musí zvítězit,“ řekl Papež.

Při nedělní modlitbě Anděl Páně papež znovu vyjádřil svou blízkost ukrajinskému lidu a lítost nad neustálým ničením a smrtí, které válka způsobuje.

Vyzval všechny, aby nepodléhali lhostejnosti, ale naopak se přiblížili modlitbou a konkrétními skutky lásky, a zopakoval svou výzvu k příměří.

„Je čas, aby ti, kteří jsou u moci, opustili logiku zbraní a vydali se cestou vyjednávání a míru s podporou mezinárodního společenství,“ řekl.

Modlitby za oběti střelby ve škole v Minneapolis

Papež Lev pak přešel do angličtiny a modlil se za oběti střelby v katolické škole v americkém městě Minneapolis v Minnesotě.

„Zahrnujeme do svých modliteb nesčetné děti, které jsou každý den zabíjeny a zraněny po celém světě,“ řekl. „Prosme Boha, aby zastavil tuto pandemii zbraní, velkých i malých, která infikuje náš svět.“

Papež se obrátil na Pannu Marii, Královnu míru, s prosbou, aby pomohla lidstvu naplnit proroctví Izaiáše: „Z jejich mečů ukovají radlice a z jejich kopí ukovají srpy.“

Smrt migrantů u pobřeží Mauritánie

Papež Lev XIV. také připomněl smrt nejméně 69 lidí – a téměř 100 dalších, kteří jsou stále pohřešováni – u pobřeží Mauritánie, kde se převrátila loď převážející migranty.

Dosud bylo zachráněno sedmnáct lidí a přeživší říkají, že loď opustila Gambii šest dní předtím, než se v úterý potopila.

„Tato smrtelná tragédie se opakuje každý den po celém světě,“ řekl. „Modleme se, aby nás Pán naučil, jako jednotlivce i jako společnost, plně uvádět do praxe Jeho slovo: ‚Byl jsem cizincem a vy jste mě přijali.‘“

Na závěr se papež modlil za všechny, kteří zemřeli. „Všechny zraněné, pohřešované a mrtvé, kdekoli se nacházejí, svěřujeme do milující náruče našeho Spasitele.“

Péče o společný dům

Na závěr mariánské modlitby připomněl Lev XIV. zítřejší datum, 1. září, kdy se slaví Světový den modlitby za péči o stvoření. „Před deseti lety,“ říká papež, „papež František v souladu s ekumenickým patriarchou Bartolomějem I. zavedl pro katolickou církev tento den. Je důležitější a naléhavější než kdy jindy a letošním tématem je Semínka míru a naděje“.

Spolu se všemi křesťany jej slavíme v „Čase stvoření“ až do 4. října, svátku svatého Františka z Assisi. V duchu Chvalozpěvu bratra slunce, který složil před 800 lety, chválíme Boha a obnovujeme závazek, že nebudeme ničit jeho dar, ale budeme pečovat o náš společný domov.

 

 

 

31. srpna 2025, 12:47

