Papež Lev se připojil k výzvě jeruzalémských patriarchů k míru v Gaze
Devin Watkins, Vatikán
Latinský a řecký ortodoxní patriarcha Jeruzaléma vydali v úterý 26. srpna společnou výzvu k míru v Gaze, v níž uvedli, že neexistuje žádný důvod, který by ospravedlňoval „úmyslné a násilné hromadné vysídlování civilistů“.
Ve středu se k nim připojil papež Lev XIV. a připomněl Den modlitby a půstu za mír, který se konal v pátek 22. srpna.
„Dnes znovu vyzývám všechny zúčastněné strany i mezinárodní společenství, aby ukončily konflikt ve Svaté zemi, který způsobil tolik teroru, ničení a smrti,“ řekl papež.
Vyzval také k bezpečnému vstupu humanitární pomoci do Gazy a k ochraně civilistů.
„Vyzývám k propuštění všech rukojmích, k dosažení trvalého příměří, k usnadnění bezpečného vstupu humanitární pomoci a k plnému dodržování humanitárního práva – zejména povinnosti chránit civilisty a zákazu kolektivního trestání, bezohledného použití síly a nuceného vysídlování obyvatelstva,“ dodal.
Papež zakončil svou výzvu prosbou k Panně Marii, aby se modlila za mír.
„Prosme Marii, Královnu míru, zdroj útěchy a naděje,“ řekl Papež Lev. „Ať její přímluva přinese smíření a mír v této zemi, která je nám všem tak drahá.“
Společná výzva k míru
Ve své výzvě jeruzalémští patriarchové uvedli, že cyklus násilí musí skončit a že je třeba upřednostnit společné dobro.
„Bylo již dost ničení, jak na daných územích, tak v životech lidí,“ řekli. „Neexistuje žádný důvod, který by ospravedlňoval držení civilistů jako vězňů a rukojmí v dramatických podmínkách. Nyní je čas na uzdravení dlouho trpících rodin na všech stranách.“
Patriarchové se modlili za obrácení srdcí, „abychom mohli kráčet po cestách spravedlnosti a života, pro Gazu a celou Svatou zemi“.
Kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha, a patriarcha Theophilos III., řecký pravoslavný patriarcha, uskutečnili koncem července pastorační návštěvu Gazy poté, co izraelský útok na katolický kostel Svaté rodiny v Gaze zabil tři lidi a několik dalších zranil.
Ve svém společném prohlášení patriarchové připomněli, že katolická farnost a pravoslavný kostel sv. Porfyria poskytly od vypuknutí války mezi Izraelem a Hamasem 7. října 2023 útočiště stovkám civilistů.
„Nevíme přesně, co se bude dít na tomto místě, a to nejen vůči naší komunitě, ale vůči celému obyvatelstvu,“ uvedli patriarchové. „Můžeme jen zopakovat to, co jsme již řekli: Na zajetí, vysídlení Palestinců nebo pomstě nelze budovat budoucnost.“