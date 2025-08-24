Hledejte

Papež vyzývá k míru v Mosambiku a na Ukrajině

Po nedělním Anděl Páně Papež Lev obrátil své myšlenky k provincii Cabo Delgado v Mosambiku a k Ukrajině a vyzval k modlitbám a konkrétní solidaritě s lidmi zraněnými násilím a válkou.

Francesca Merlo, Vatikán

Na závěr nedělní modlitby Anděl Páně Papež Lev XIV. opět upozornil svět na regiony sužované násilím a vyzval k modlitbám a konkrétní solidaritě.

Blízkost Mozambiku

Papež nejprve vyjádřil svou starost o obyvatele Cabo Delgado v Mozambiku, kteří již roky trpí nejistotou způsobenou extremistickým násilím. Od roku 2017 si útoky v severní provincii vyžádaly tisíce životů a více než milion lidí donutily opustit své domovy a hledat bezpečí v jiných částech země.

„Vyjadřuji svou blízkost obyvatelům Cabo Delgado, kteří se stali oběťmi nejisté a násilné situace, která nadále způsobuje smrt a vysídlení,“ řekl Papež Lev. Vyzval věřící, aby nezapomínali na „tyto naše bratry a sestry“, a vyjádřil naději, že úsilí mozambických představitelů povede k obnovení bezpečnosti a míru.

Prosba za Ukrajinu

Papež Lev poté připomněl den modlitby a půstu, který byl vyhlášen na pátek 22. srpna za všechny, kteří strádají v důsledku války. V této souvislosti a u příležitosti výročí nezávislosti Ukrajiny zdůraznil iniciativu „Světová modlitba za Ukrajinu“, duchovní výzvu, která sjednocuje křesťany a lidi dobré vůle po celém světě, aby svěřili tuto zemi do rukou Božích.

„Dnes se připojujeme k našim ukrajinským bratrům a sestrám, kteří duchovní iniciativou ‚Světová modlitba za Ukrajinu‘ prosí Hospodina, aby daroval mír jejich trpící zemi,“ uzavřel Papež Lev.

 

24. srpna 2025, 12:23

