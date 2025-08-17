Papež se modlí za oběti povodní v Pákistánu, Nepálu a Indii
Kielce Gussie, Vatikán
Po modlitbě Anděl Páně na Náměstí svobody (Piazza della Libertà) v Castel Gandolfo vyjádřil papež Lev svou blízkost lidem v Pákistánu, Indii a Nepálu, kteří byli postiženi těžkými povodněmi.
Papež se modlil „za oběti a jejich rodiny a za všechny, kteří trpí v důsledku této katastrofy“. Více než 300 lidí zahynulo v severozápadním Pákistánu, indické části Kašmíru a Nepálu po dvou dnech přívalových dešťů a bleskových povodní.
V Pákistánu úřady informovaly, že záchranné týmy evakuovaly více než 3 500 turistů uvězněných v oblastech postižených povodněmi od čtvrtka. Povodně zničily více než deset vesnic v oblasti Nuner a sesuvy půdy a zničené silnice brání pracovníkům v přístupu do obcí.
Papež Lev znovu zopakoval své neustálé volání po míru ve světě a vyjádřil přání, aby úsilí o ukončení válek a podporu míru přineslo ovoce a aby „v každém jednání bylo vždy upřednostňováno společné dobro národů“.
Známky naděje
Uprostřed letních měsíců papež uvedl, že obdržel zprávy o různých kulturních a evangelizačních iniciativách, které se někdy konají v místech, kde lidé tráví dovolenou. Poukázal na to, jak povzbudivé je „vidět, jak vášeň pro evangelium inspiruje kreativitu a odhodlání skupin a sdružení všech věkových kategorií“.
Papež uvedl příklad misie pro mládež, která se nedávno konala v italském Riccione, a vyjádřil vděčnost všem, kteří pomáhali tyto akce propagovat a účastnili se jich.