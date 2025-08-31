Hledejte

Papež: Ať je církev vždy školou pokory, která přijímá všechny

Ve svých úvahách před nedělní moditbou Anděl Páně se Papež Lev modlí, aby církev byla vždy „školou pokory“ následující Ježíšův příklad, stejně jako „domovem, kde jsou všichni vítáni“ a kde se odkládají rivality.

PAPEŽ LEV XIV.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli! Společné stolování, zejména o svátcích a dnech odpočinku, je v každé kultuře znamením míru a společenství. V evangeliu této neděle (Lk 14,1.7-14) je Ježíš pozván na oběd jedním z vůdců farizeů. Přijímání hostů rozšiřuje prostor srdce a být hostem vyžaduje pokoru vstoupit do světa druhých. Kultura setkávání je živena těmito gesty, která nás sbližují.

Setkávání není vždy snadné. Evangelista poznamenává, že spolustolovníci „pozorovali“ Ježíše, a obecně byl nejrigoróznějšími vykladači tradice sledován s jistou podezřívavostí. Přesto k setkání dochází, protože Ježíš se skutečně přibližuje, nezůstává mimo danou situaci. Stává se skutečným hostem, s úctou a upřímností. Vzdává se těch dobrých mravů, které jsou pouze formalitou, aby se vyhnul vzájemnému zaplétání se. Tak ve svém vlastním stylu, pomocí podobenství, popisuje to, co vidí, a vybízí ty, kdo ho pozorují, k zamyšlení. Všiml si totiž, že se všichni předhánějí, aby obsadili první místa. To se děje i dnes, ne v rodině, ale při příležitostech, kdy je důležité „být viděni“; tak se společné setkání mění v soutěž.

Sestry a bratři, sedět společně u eucharistického stolu v den Páně znamená i pro nás nechat mluvit Ježíše. On se rád stává naším hostem a může nám popsat, jak nás vidí. Je velmi důležité podívat se na sebe jeho pohledem: zamyslet se nad tím, jak často redukujeme život na soutěž, jak se snažíme, abychom získali nějaké uznání, jak se zbytečně srovnáváme s ostatními. Prospěje nám zastavit se a zamyslet se, nechat se otřást slovem, které zpochybňuje priority, které zaměstnávají naše srdce: to je zkušenost svobody. Ježíš nás volá ke svobodě. 

V evangeliu se používá slovo „pokora“, aby se popsala dokonalá forma svobody (srov. Lk 14,11). Pokora je totiž svoboda od nás samých. Vzniká, když nás Boží království a jeho spravedlnost skutečně zaujmou a my si můžeme dovolit dívat se daleko: ne na špičky svých nohou, ale daleko! Ten, kdo se vyvyšuje, jako by obvykle nenašel nic zajímavějšího než sebe sama a v hloubi duše si není sám sebou příliš jistý. Ale ten, kdo pochopil, že je v Božích očích cenný, kdo hluboce cítí, že je Božím synem či dcerou, má větší věci, kterými se může vyvyšovat, a má důstojnost, která září sama o sobě. Ta se dostává do popředí, je na prvním místě, bez námahy a bez strategií, když se místo toho, abychom využívali situace, naučíme sloužit. 

Drazí, prosme dnes, aby církev byla pro všechny školou pokory, tedy domovem, kde jsou všichni vždy vítáni, kde se nemusí bojovat o místo, kde Ježíš může stále promlouvat a učit nás své pokoře, své svobodě. Maria, ke které se nyní obracíme, je skutečně Matkou tohoto domova.

31. srpna 2025, 12:30

Angelus je modlitba, která se pronáší třikrát denně na památku trvalého tajemství Vtělení, a to v šest hodin ráno, v poledne a v šest hodin večer, když se rozezní zvony. Název Angelus pochází z úvodu modlitby – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii (Angelus Domini nuntiavit Mariae), která spočívá v krátké četbě tří jednoduchých testů zaměřených na Ježíšovo Vtělení a v recitaci tří Zdrávasů. Tuto modlitbu pronáší papež o nedělích a slavnostech v pravé poledne na Svatopetrském náměstí. Před modlitbou Anděl Páně se v krátké promluvě věnuje liturgickým čtením daného dne a po apoštolském požehnání zdraví poutníky. Od Velikonoc do Letnic se namísto modlitby Angelus pronáší modlitba Regina Coeli (Raduj se, Královno nebeská), která připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání a v jejímž závěru se třikrát opakuje Chvála nejsvětější Trojice.

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas, Maria…

Maria řekla : « Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova ».
Zdrávas, Maria…

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna ; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení ; skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 


Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…(3x)
Věčné odpočinutí…

Apoštolské požehnání

Pán s vámi. I s tebou.
Ať je jméno Páně velebeno.
Nyní i navěky.
Pomoc naše ve jménu Páně.
Neboť on stvořil nebe i zemi.Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Amen.