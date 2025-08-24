Hledejte

Papež

Papež: Nestačí vyznávat víru slovy, Ježíš žádá, abychom riskovali v lásce

Při modlitbě Angelus na Náměstí sv. Petra Lev XIV. zdůraznil, že nestačí vykonávat „náboženské úkony, pokud nezmění srdce“. „Naše víra je autentická, když zahrnuje celý náš život, když se stává kritériem pro naše rozhodnutí“, říká. Kristus „nás miloval až k tomu, že prošel ‚úzkou bránou‘ kříže“, napodobovat ho znamená někdy činit „náročná a nepopulární rozhodnutí, bojovat proti vlastnímu egoismu a obětovat se pro druhé“.
Poslechněte si papežovu promluvu v češtině

PAPEŽ LEV XIV.

Drazí bratři a sestry, hezkou neděli!

V centru dnešního evangelia (Lk 13,22-30) nacházíme obraz „úzké brány“, který Ježíš použil, aby odpověděl člověku, který se ho ptal, zda je málo těch, kteří budou spaseni. Ježíš říká: „Snažte se vejít úzkou branou, protože mnozí, říkám vám, budou se snažit vejít, ale nevejdou“ (v. 24). 

Na první pohled v nás vyvolává tento obraz několik otázek: Jestliže Bůh je Otcem lásky a milosrdenství, který vždy stojí s otevřenou náručí, aby nás přijal, proč Ježíš říká, že brána spásy je úzká?

Pán nás jistě nechce odradit. Jeho slova mají především otřást domýšlivostí těch, kteří si myslí, že jsou již spaseni, těch, kteří praktikují náboženství a kteří se proto cítí být v pořádku. Ve skutečnosti nepochopili, že nestačí vykonávat náboženské úkony, pokud nezmění srdce: Bůh nechce kult oddělený od života a nemá rád oběti a modlitby, pokud nás nevedou k tomu, abychom milovali své bratry a sestry a praktikovali spravedlnost. Proto, když se postaví před Pána a budou se chlubit, že s ním jedli a pili a poslouchali jeho učení, uslyší odpověď: „ Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, vy všichni, kdo pácháte bezpráví!“ (v. 27). 

Bratři a sestry, dnešní evangelium nám předkládá krásnou provokaci: zatímco my někdy soudíme ty, kdo jsou daleko od víry, Ježíš zpochybňuje „jistotu věřících“.

Říká nám totiž, že nestačí vyznávat víru slovy, jíst a pít s ním při slavení eucharistie nebo dobře znát křesťanské učení. Naše víra je autentická, když zahrnuje celý náš život, když se stává kritériem pro naše rozhodnutí, když z nás dělá ženy a muže, kteří se angažují pro dobro a riskují v lásce, tak jako to udělal Ježíš.

On si nevybral snadnou cestu úspěchu nebo moci, ale aby nás spasil, miloval nás až k tomu, že prošel „úzkou bránou“ kříže. On je měřítkem naší víry, on je bránou, kterou musíme projít, abychom byli spaseni (srov. J 10,9), žijíce jeho láskou a stávajíce se svým životem nositeli spravedlnosti a pokoje.

Někdy to znamená činit těžká a nepopulární rozhodnutí, bojovat proti vlastnímu egoismu a obětovat se pro druhé, vytrvat v dobru tam, kde zdánlivě převládá logika zla, a tak dále. Ale když překročíme tento práh, zjistíme, že se před námi otevírá nový život a že již nyní vstupujeme do širokého srdce Boha a do radosti věčné slavnosti, kterou pro nás připravil.

Prosme Pannu Marii, aby nám pomohla statečně projít „úzkou bránou“ evangelia, abychom se mohli s radostí otevřít šířce lásky Boha Otce.

 

 

24. srpna 2025, 12:11

Angelus je modlitba, která se pronáší třikrát denně na památku trvalého tajemství Vtělení, a to v šest hodin ráno, v poledne a v šest hodin večer, když se rozezní zvony. Název Angelus pochází z úvodu modlitby – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii (Angelus Domini nuntiavit Mariae), která spočívá v krátké četbě tří jednoduchých testů zaměřených na Ježíšovo Vtělení a v recitaci tří Zdrávasů. Tuto modlitbu pronáší papež o nedělích a slavnostech v pravé poledne na Svatopetrském náměstí. Před modlitbou Anděl Páně se v krátké promluvě věnuje liturgickým čtením daného dne a po apoštolském požehnání zdraví poutníky. Od Velikonoc do Letnic se namísto modlitby Angelus pronáší modlitba Regina Coeli (Raduj se, Královno nebeská), která připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání a v jejímž závěru se třikrát opakuje Chvála nejsvětější Trojice.

Modlete se s papežem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas, Maria…

Maria řekla : « Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova ».
Zdrávas, Maria…

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna ; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení ; skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 


Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…(3x)
Věčné odpočinutí…

Apoštolské požehnání

Pán s vámi. I s tebou.
Ať je jméno Páně velebeno.
Nyní i navěky.
Pomoc naše ve jménu Páně.
Neboť on stvořil nebe i zemi.Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Amen.