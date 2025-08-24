Papež: Nestačí vyznávat víru slovy, Ježíš žádá, abychom riskovali v lásce
PAPEŽ LEV XIV.
Drazí bratři a sestry, hezkou neděli!
V centru dnešního evangelia (Lk 13,22-30) nacházíme obraz „úzké brány“, který Ježíš použil, aby odpověděl člověku, který se ho ptal, zda je málo těch, kteří budou spaseni. Ježíš říká: „Snažte se vejít úzkou branou, protože mnozí, říkám vám, budou se snažit vejít, ale nevejdou“ (v. 24).
Na první pohled v nás vyvolává tento obraz několik otázek: Jestliže Bůh je Otcem lásky a milosrdenství, který vždy stojí s otevřenou náručí, aby nás přijal, proč Ježíš říká, že brána spásy je úzká?
Pán nás jistě nechce odradit. Jeho slova mají především otřást domýšlivostí těch, kteří si myslí, že jsou již spaseni, těch, kteří praktikují náboženství a kteří se proto cítí být v pořádku. Ve skutečnosti nepochopili, že nestačí vykonávat náboženské úkony, pokud nezmění srdce: Bůh nechce kult oddělený od života a nemá rád oběti a modlitby, pokud nás nevedou k tomu, abychom milovali své bratry a sestry a praktikovali spravedlnost. Proto, když se postaví před Pána a budou se chlubit, že s ním jedli a pili a poslouchali jeho učení, uslyší odpověď: „ Nevím, odkud jste. Odejděte ode mě, vy všichni, kdo pácháte bezpráví!“ (v. 27).
Bratři a sestry, dnešní evangelium nám předkládá krásnou provokaci: zatímco my někdy soudíme ty, kdo jsou daleko od víry, Ježíš zpochybňuje „jistotu věřících“.
Říká nám totiž, že nestačí vyznávat víru slovy, jíst a pít s ním při slavení eucharistie nebo dobře znát křesťanské učení. Naše víra je autentická, když zahrnuje celý náš život, když se stává kritériem pro naše rozhodnutí, když z nás dělá ženy a muže, kteří se angažují pro dobro a riskují v lásce, tak jako to udělal Ježíš.
On si nevybral snadnou cestu úspěchu nebo moci, ale aby nás spasil, miloval nás až k tomu, že prošel „úzkou bránou“ kříže. On je měřítkem naší víry, on je bránou, kterou musíme projít, abychom byli spaseni (srov. J 10,9), žijíce jeho láskou a stávajíce se svým životem nositeli spravedlnosti a pokoje.
Někdy to znamená činit těžká a nepopulární rozhodnutí, bojovat proti vlastnímu egoismu a obětovat se pro druhé, vytrvat v dobru tam, kde zdánlivě převládá logika zla, a tak dále. Ale když překročíme tento práh, zjistíme, že se před námi otevírá nový život a že již nyní vstupujeme do širokého srdce Boha a do radosti věčné slavnosti, kterou pro nás připravil.
Prosme Pannu Marii, aby nám pomohla statečně projít „úzkou bránou“ evangelia, abychom se mohli s radostí otevřít šířce lásky Boha Otce.