csčeština
Papež

Papež: Nepřizpůsobujme se mentalitě světa, svědčme o Kristu

Před modlitbou Anděl Páně v Castel Gandolfo Lev XIV. připomněl, že „jednat v pravdě něco stojí, protože ve světě jsou lidé, kteří volí lež“, a vyzval, „abychom na aroganci neodpovídali pomstou“. Ježíš nás žádá, abychom zůstali „věrní pravdě v lásce“, jako mučedníci, které můžeme napodobovat „v různých okolnostech a různými způsoby“.

PAPEŽ LEV XIV.

Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli!

Dnešní evangelium nám předkládá náročný text (srov. Lk 12,49-53), v němž Ježíš silnými obrazy a s velkou upřímností říká svým učedníkům, že jeho poslání, a také poslání těch, kdo ho následují, není jen „samá růžová“, ale je „znamením odporu“ (srov. Lk 2,34).

Tímto výrokem Kristus předjímá, čemu bude čelit, až bude v Jeruzalémě pronásledován, zatčen, urážen, zbit a ukřižován; až bude jeho poselství, přestože hovoří o lásce a spravedlnosti, odmítnuto; až vůdci lidu budou reagovat na jeho kázání s krutostí. Mnohé z komunit, kterým evangelista Lukáš adresoval své spisy, ostatně prožívaly totéž. Jak nám říkají Skutky apoštolů, byla to pokojná společenství, která se i přes své omezení snažila co nejlépe žít poselství lásky svého Mistra (srov. Sk 4,32-33). Přesto však byla pronásledována.

To vše nám připomíná, že dobro ne vždy nachází kolem sebe pozitivní odezvu. Někdy dokonce právě proto, že jeho krása obtěžuje ty, kteří jej nepřijímají, se ti, kdo toto dobro konají, setkávají s tvrdým odporem, až po násilí a útlak. Jednat v pravdě něco stojí, protože ve světě jsou lidé, kteří volí lež, a protože ďábel toho často využívá a snaží se bránit jednání dobrých.

Ježíš nás však vybízí, abychom se s jeho pomocí nevzdávali a nepřizpůsobovali se této mentalitě, ale pokračovali v jednání pro naše dobro a pro dobro všech, i těch, kteří nám způsobují utrpení. Vyzývá nás, abychom na tyranii neodpovídali pomstou, ale zůstali věrní pravdě v lásce. Svědčí o tom mučedníci, kteří prolévají krev za víru, ale i my je můžeme napodobovat, i když za jiných okolností a jiným způsobem.

Vezměme si například cenu, kterou musí zaplatit dobrý rodič, pokud chce své děti vychovat podle zdravých zásad: dříve či později bude muset umět říct „ne“, vykonat nějakou nápravu, a to ho bude stát utrpení. Totéž platí pro učitele, který chce správně vychovávat své žáky, pro profesionála, řeholníka, politika, kteří se zavázali čestně plnit své poslání, a pro každého, kdo se snaží důsledně plnit své povinnosti podle učení evangelia.

Svatý Ignác z Antiochie v této souvislosti na cestě do Říma, kde měl být umušen, napsal křesťanům tohoto města: „Nechci, abyste byli milí lidem, ale Bohu“ (List Římanům, 2,1), a dodal: „Pro mě je lepší zemřít v Ježíši Kristu, než vládnout až na sám konec země“ (tamtéž, 6,1).

Bratři a sestry, prosme společně Marii, královnu mučedníků, aby nám pomohla být za všech okolností věrnými a odvážnými svědky jejího Syna a podporovat bratry a sestry, kteří dnes trpí pro víru.

 

17. srpna 2025, 12:23

Angelus je modlitba, která se pronáší třikrát denně na památku trvalého tajemství Vtělení, a to v šest hodin ráno, v poledne a v šest hodin večer, když se rozezní zvony. Název Angelus pochází z úvodu modlitby – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii (Angelus Domini nuntiavit Mariae), která spočívá v krátké četbě tří jednoduchých testů zaměřených na Ježíšovo Vtělení a v recitaci tří Zdrávasů. Tuto modlitbu pronáší papež o nedělích a slavnostech v pravé poledne na Svatopetrském náměstí. Před modlitbou Anděl Páně se v krátké promluvě věnuje liturgickým čtením daného dne a po apoštolském požehnání zdraví poutníky. Od Velikonoc do Letnic se namísto modlitby Angelus pronáší modlitba Regina Coeli (Raduj se, Královno nebeská), která připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání a v jejímž závěru se třikrát opakuje Chvála nejsvětější Trojice.

Modlete se s papežem

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii

a ona počala z Ducha svatého.

Zdrávas, Maria…

Maria řekla : « Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova ».
Zdrávas, Maria…

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria…

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se :
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna ; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení ; skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

 


Sláva Otci i Synu i Duchu svatému…(3x)
Věčné odpočinutí…

Apoštolské požehnání

Pán s vámi. I s tebou.
Ať je jméno Páně velebeno.
Nyní i navěky.
Pomoc naše ve jménu Páně.
Neboť on stvořil nebe i zemi.Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.

Amen.