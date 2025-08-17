Papež: Nepřizpůsobujme se mentalitě světa, svědčme o Kristu
PAPEŽ LEV XIV.
Drazí bratři a sestry, přeji vám krásnou neděli!
Dnešní evangelium nám předkládá náročný text (srov. Lk 12,49-53), v němž Ježíš silnými obrazy a s velkou upřímností říká svým učedníkům, že jeho poslání, a také poslání těch, kdo ho následují, není jen „samá růžová“, ale je „znamením odporu“ (srov. Lk 2,34).
Tímto výrokem Kristus předjímá, čemu bude čelit, až bude v Jeruzalémě pronásledován, zatčen, urážen, zbit a ukřižován; až bude jeho poselství, přestože hovoří o lásce a spravedlnosti, odmítnuto; až vůdci lidu budou reagovat na jeho kázání s krutostí. Mnohé z komunit, kterým evangelista Lukáš adresoval své spisy, ostatně prožívaly totéž. Jak nám říkají Skutky apoštolů, byla to pokojná společenství, která se i přes své omezení snažila co nejlépe žít poselství lásky svého Mistra (srov. Sk 4,32-33). Přesto však byla pronásledována.
To vše nám připomíná, že dobro ne vždy nachází kolem sebe pozitivní odezvu. Někdy dokonce právě proto, že jeho krása obtěžuje ty, kteří jej nepřijímají, se ti, kdo toto dobro konají, setkávají s tvrdým odporem, až po násilí a útlak. Jednat v pravdě něco stojí, protože ve světě jsou lidé, kteří volí lež, a protože ďábel toho často využívá a snaží se bránit jednání dobrých.
Ježíš nás však vybízí, abychom se s jeho pomocí nevzdávali a nepřizpůsobovali se této mentalitě, ale pokračovali v jednání pro naše dobro a pro dobro všech, i těch, kteří nám způsobují utrpení. Vyzývá nás, abychom na tyranii neodpovídali pomstou, ale zůstali věrní pravdě v lásce. Svědčí o tom mučedníci, kteří prolévají krev za víru, ale i my je můžeme napodobovat, i když za jiných okolností a jiným způsobem.
Vezměme si například cenu, kterou musí zaplatit dobrý rodič, pokud chce své děti vychovat podle zdravých zásad: dříve či později bude muset umět říct „ne“, vykonat nějakou nápravu, a to ho bude stát utrpení. Totéž platí pro učitele, který chce správně vychovávat své žáky, pro profesionála, řeholníka, politika, kteří se zavázali čestně plnit své poslání, a pro každého, kdo se snaží důsledně plnit své povinnosti podle učení evangelia.
Svatý Ignác z Antiochie v této souvislosti na cestě do Říma, kde měl být umušen, napsal křesťanům tohoto města: „Nechci, abyste byli milí lidem, ale Bohu“ (List Římanům, 2,1), a dodal: „Pro mě je lepší zemřít v Ježíši Kristu, než vládnout až na sám konec země“ (tamtéž, 6,1).
Bratři a sestry, prosme společně Marii, královnu mučedníků, aby nám pomohla být za všech okolností věrnými a odvážnými svědky jejího Syna a podporovat bratry a sestry, kteří dnes trpí pro víru.