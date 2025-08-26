„A budiž mír!“ – První témata učení papeže Lva XIV
Vatican News
Primát Boha, společenství v církvi, hledání míru: to jsou témata, která charakterizují učení papeže Lva. „Priority“, uvádí se v tiskové zprávě Vatikánského nakladatelství, které vyplývají z četby knihy „E pace sia! Parole alla Chiesa e al mondo“ („A budiž mír“ Slova církvi a světu), která bude od zítřka v knihkupectvích. Kniha o 160 stranách v ceně 15 eur je v současné době k dispozici v italštině, angličtině a španělštině.Při svém prvním vystoupení před celým světem, 8. května 2025 při liturgické památce mučedníků z Alžírska, vyjádřil Lev XIV. všem přání „neozbrojeného a odzbrojujícího“ míru. Tato slova připomínají slova obsažená v závěti převora z Tibhirine, Christiana de Chergé, který byl spolu se svými společníky zabit z nenávisti k víře a v roce 2018 blahořečen.
Z projevů papeže jasně vyplývá prvenství Boha pro každého v církvi, a zejména pro ty, kteří mají autoritu. Výzva zní: „zmizet, aby zůstal Kristus, stát se malým, aby on byl poznán a oslaven“. Poté se papež svěřil se svým velkým přáním: „jednotná církev, znamení jednoty a společenství, která se stane kvasem pro smířený svět“. Nespočetné výzvy papeže k usmíření se netýkají pouze politiky, ale srdce každého člověka: „Mír začíná u každého z nás: u toho, jak se díváme na druhé, jak jim nasloucháme, jak o nich mluvíme“.
Robert Francis Prevost se narodil 14. září 1955 v Chicagu ve Spojených státech. V roce 1977 vstoupil do noviciátu Řádu svatého Augustina; 29. srpna 1981 složil slavné sliby a 19. června 1982 byl vysvěcen na kněze. V roce 2001 byl zvolen generálním převorem řádu. V roce 2015 byl jmenován biskupem Chiclayo v Peru. V roce 2023 mu papež František svěřil úkoly prefekta Dikasteria pro biskupy a předsedy Papežské komise pro Latinskou Ameriku. Kardinálem byl jmenován 30. září 2023. Papežem byl zvolen 8. května 2025: zvolil si jméno Lev XIV.