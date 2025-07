Krabice s nápisem v ukrajinštině a italštině „Dar papeže Lva XIV. obyvatelům Charkova“

Papež

Papežova pomoc Ukrajině, potraviny pro rodiny v Charkově

Prostřednictvím Apoštolského úřadu pro almužny byly z baziliky Santa Sofia v Římě odeslány dary pro obyvatele vesnice Staryi Saltiv a města Shevchenkove, které byly zasaženy ruským bombardováním. Již v červnu bylo do této válkou zmítané země vysláno několik nákladních kamionů. Krdinál Krajewski: „Charita si nebere dovolenou. Svatý otec nás požádal, abychom to udělali co nejdříve.“

Salvatore Cernuzio – Vatikán

V létě se sice činnosti omezují, ale charita ne. Odpočinek papeže Lva v Castel Gandolfo se netýká solidárních iniciativ pro obyvatelstvo, kterému válka – jak sám řekl minulou neděli při mši v kostele sv. Tomáše z Villanovy – „ničí sny a životy“. Prostřednictvím Apoštolské elemosinerie – Dikasteria pro službu charity – papež poslal balíčky s potravinami pro obyvatele některých oblastí Charkova na Ukrajině, které byly nedávno zasaženy masivními ruskými útoky raketami a drony. Papežova pomoc rodinám na Ukrajině Nákladní vozy z baziliky Santa Sofia v Římě „Svatý otec požádal, aby se to udělalo co nejdříve,“ vysvětlil kardinál Konrad Krajewski, almužník papeže, vatikánským médiím při rozhovoru o zaslání pomoci. „Charita nemá dovolenou, nikdy!“ zdůrazňuje kardinál. Vysvětluje, že v posledních dnech vyrazily z baziliky Santa Sofia v Římě, která se od roku 2022 stala epicentrem solidarity celého města s tímto sužovaným východoevropským státem, kamiony s balíky plnými konzerv, oleje, těstovin, masa, ryb, zejména tuňáka. K tomu byly přidány také některé základní potřeby. Místem určení je vesnice Staryi Saltiv a město Shevchenkove, obě v oblasti Charkov. Potraviny dodal Konstantinův řád sv. Jiří, organizace, která podporuje duchovní, kulturní a charitativní činnosti v souladu s křesťanskými principy v Itálii a ve světě. Tato mise navazuje na červnovou, kdy byly z Říma na Ukrajinu odeslány nákladní vozy s matracemi, potravinami a hračkami pro děti. Žena přebírá balíček s potravinami, dar od papeže, ve svém domě Přímo do domovů rodin Vše bylo doručeno přímo rodinám, které přežily nálety, bez jakéhokoli zprostředkování nebo distribuce ze strany jiných solidárních organizací. Z baziliky přímo do domů. A na bílé krabici nápis v ukrajinštině a italštině: „Dar papeže Leona XIV. pro obyvatelstvo Charkova“. Fotografie, které Krajewski sdílel, svědčí o dojetí těchto lidí, kteří vidí, že Lev XIV., stejně jako před ním papež František, nezapomíná na jejich utrpení.