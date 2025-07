Papež vyjádřil soustrast obětem leteckého neštěstí v Bangladéši

Budova zasažené školy Milestone School and College v Dháce (AFP or licensors)

V telegramu podepsaném státním sekretářem kardinálem Parolinem vyjádřil papež Lev XIV. hluboký smutek nad smrtí 31 lidí v bangladéšském hlavním městě Dháka, mezi nimiž bylo 25 dětí ve věku od 8 do 12 let, žáků základní školy, na kterou krátce po startu spadlo vojenské letadlo.

Vatican News

V telegramu podepsaném státním sekretářem kardinálem Pietrem Parolinem vyjádřil papež Lev XIV. hluboký smutek nad ztrátou lidských životů při havárii vojenského letadla v Dháce, která zasáhla nejmladší žáky Milestone School and College, a „svěřil zemřelé milosrdné lásce Všemohoucího“. V modlitbě „za to, aby rodiny a přátelé obětí nalezli útěchu ve svém zármutku a za uzdravení a útěchu zraněných“ papež vzývá „na celou školní komunitu a na všechny, kteří byli touto tragédií zasaženi, Boží požehnání pokoje a síly“.

Počet obětí nehody, kterou způsobil cvičný letoun bangladéšského letectva, který se v pondělí 21. července zřítil na školní areál, stoupl na 31 mrtvých a 165 zraněných. Mezi mrtvými je 25 žáků základní školy ve věku od 8 do 12 let, pilot a učitelka, která zachránila více než 20 žáků z hořící školy a poté zemřela na následky těžkých popálenin. Letadlo F-7 BGI čínské výroby podle armády havarovalo na kampusu Milestone School and College ve čtvrti Uttara, zatímco žáci měli výuku, krátce po startu, který se uskutečnil v 13:06 místního času. Bangladéš, který je po nehodě v šoku, dnes drží státní smutek a po celé zemi jsou vlajky spuštěny na půl žerdi.