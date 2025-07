Papež navštívil domov pro seniorky: „Jste znamením naděje“

Vatican News

Šťastné a usměvavé seniorky, asi dvacet žen ve věku od 80 do 101 let, přivítaly dnes dopoledne, v pondělí 21. července, papeže Lva v domově pro seniory „Santa Marta“ v Castel Gandolfu.

Tiskové středisko Svatého stolce informovalo o této papežově návštěvě seniorského domova, kde Lva XIV. přivítala komunita místních. Řeholnic. Papež se v doprovodu představené zastavil v kapli k modlitbě“ a poté jednotlivě pozdravil klientky domova a pohovořil s nimi i s řeholnicemi.

Papež v domově „Santa Marta“ (@Vatican Media)

Čas modlitby

„Po pozdravu, který pronesla jedna z mladých zdravotních sester, a společné modlitbě s několika písněmi se papež obrátil na všechny přítomné.“ Navázal na témata písní a nedělního evangelia, které se zaměřovalo na postavy Marty a Marie, a vyzval přítomné, aby „využily tento čas života k prožití dimenze, kterou si zvolila Marie, tedy nasloucháním Ježíšovým slovům a modlitbou“. Papež poděkoval za modlitby a zdůraznil jejich význam, „mnohem větší, než si dokážeme představit“. „Věk není důležitý: je to Ježíš, který k nám chce přijít, stává se naším hostem a vyzývá nás, abychom byli svědky, ať už jsme mladí, nebo už ne tak mladí“, dodal.

Papež v domově „Santa Marta“ (@Vatican Media)

Svědkyně víry

„Vy jste znamením naděje – uzavřel papež – v životě jste daly tolik.“ Lev XIV. nakonec seniorky vybídl, aby „pokračovaly v tomto svědectví modlitby, víry“, jako rodina, která nabízí Bohu to, co má. „Po společné modlitbě Otče náš se papež ještě chvíli zdržel, aby si prohlédl zařízení, a krátce před 11:30 se vrátil do Villa Barberini,“ uzavírá tisková zpráva.

Papež v domově „Santa Marta“ (@Vatican Media)

Domov pro seniory je spravován sestrami z kongregace svaté Marty, založené blahoslaveným Tommasem Reggiem 15. října 1878. Od roku 1946 sídlí v Castel Gandolfu. „Cílem našeho apoštolátu – jak se píše na jejich internetových stránkách – je poskytnout seniorkám klidné ubytování v důstojném prostředí“. „Místo, kde najdou také odpočinek pro duši, místo ticha a modlitby, přijetí a jednoduchosti, jako v Betanii“.