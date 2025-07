Papež Lev a dětská spontánnost

Farář kostela sv. Anny ve Vatikánu a papežský sakristián, augustinián Bruno Silvestrini, vypráví o scéně naplněné velkou něhou, které byl svědkem v červnu ve Vatikánském apoštolském paláci. Během soukromé audience pro jednu rodinu se malý chlapec z této rodiny rozběhl k papeži. A papež se sklonil, aby ho objal a láskyplně přitiskl k sobě.

Bruno Silvestrini, OSA

V slavnostním a komorním prostředí Vévodského sále Apoštolského paláce se 7. června odehrálo prosté, ale hluboce lidské setkání. Papež Lev XIV. přijal rodinu Giovanniho Giordana, spolupracovníka kaplana četníků v kasárnách „V.B. Salvo D’Acquisto” v římské čtvrti Tor di Quinto.

Jakmile se Svatý otec objevil, jako by se ten chlapeček rozzářil....

Mezi přítomnými byla manželka Giovanniho Giordana a jejich malý syn, živý a neúnavný chlapec, který překvapoval svou energií. Během dlouhého čekání ho nikdo nedokázal udržet na místě: běhal sem a tam, aniž by věnoval přílišnou pozornost přítomným nebo se s někým snažil sblížit. Vypadal, jako by patřil do svého vlastního světa, kde čekání bylo jen přestávkou, kterou bylo třeba vyplnit hrou. Ale jakmile se Svatý otec objevil, stalo se něco nečekaného a dojemného. Zatímco my dospělí jsme zůstali klidní, dojatí, možná i zaskočení posvátností okamžiku, ten malý chlapec jako by se rozzářil: všeho nechal a bez váhání se vrhl k papeži a upřímně a spontánně ho objal.

Všeho nechal a bez váhání se vrhl k papeži...

Žádné zábrany, žádné váhání: jen čistota dětského srdce, které rozpoznává to, co je pravé, dobré a přívětivé. Papež Lev XIV. se usmál a s něžností oplatil toto nečekané a hluboké gesto. Nemůžeme se nezeptat sami sebe na význam této evangelijní scény: „Jestliže znovu nebudete jako děti, jistě nevejdete do království nebeského“ (srov. Mt 18,3). A právě v těchto epizodách se nám zdá, že nám Prozřetelnost chce něco naznačit: někdy jsou to právě ti, kdo mají svobodnou duši, kdo nejlépe rozpoznávají Boží krásu a otcovství.

... a upřímně a spontánně ho objal.

Článek otce Bruna Silvestriniho bude brzy zveřejněn v interním zpravodaji Augustiniánské provincie v Itálii.