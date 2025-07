Papež: Kdy hlásáme evangelium, předáváme svou osobní zkušenost z přátelství s Kristem

V pátek 25. července 2025 se papež Lev XIV. obrátil k účastníkům vzdělávacího kurzu, pořádaného pravidelně Papežskou univerzitou Regina Apostolorum a určeného formátorům v kněžských seminářích, a k účastníkům generální kapituly misijní kongregace xaveriánů, kterou na sklonku devatenáctého století založil italský biskup Guido Maria Conforti.

Jana Gruberová – Vatikán

Papež sice ihned v úvodu audience připustil, že jeho dnešní hosté prožili v Římě dvě zcela odlišné události, které je nicméně možné převést na společný jmenovatel, neboť každý pokřtěný je, byť každý jiným způsobem, povolán, aby vstoupil do misijní a evangelizační dynamiky.

„Toto povolání vyžaduje od všech, kněží i laiků, pevnou a ucelenou formaci, která se neomezuje pouze na určité znalosti, ale má směřovat k proměně našeho lidství a naší spirituality, aby nabyly podoby evangelia a daly tak prostor „stejnému smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus“.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Papež poté připomněl nedávné mezinárodní setkání uspořádané Dikasteriem pro klérus na téma „Šťastní kněží“. Jak podotkl, stejně tak by se mohlo hovořit o šťastných křesťanech, šťastných učednících a šťastných misionářích, pokud se skutečně „nakazí radostí z evangelia“. Jestliže toto přání nemá zůstat pouhým heslem, je zásadní formace, vyzdvihl papež.

„Je třeba, aby „dům“ našeho života a naší cesty, ať už kněžské nebo laické, byl postaven na „skále“, tedy na pevných základech, které nám pomohou čelit lidským a duchovním bouřím, jichž není ušetřen ani život křesťana, kněze a misionáře“.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Jak postavit dům na skále? položil si papež otázku a nabídl tři „drobné podněty“ jako odpověď.

„První je tento: pěstovat přátelství s Ježíšem. Je třeba osobně prožít zkušenost důvěrného vztahu s Mistrem, být jím bez zásluh a z čiré milosti milován a vyvolen, protože právě tuto naši zkušenost pak předáváme ve službě. Když hlásáme evangelium, předáváme především svou osobní zkušenost z přátelství s Kristem, která se projevuje v našem způsobu bytí, v našem životním stylu, v naší lidskosti, v tom, jak dobré vztahy jsme schopni žít“.

Záběr z audience (@Vatican Media)

To však znamená neustálou cestu obrácení, poznamenal Lev XIV., neustálou práci na sobě samém, snahu sestoupit do vlastního srdce a podívat se také na stinné stránky a rány, které nás poznamenávají, odvahu odložit masky a pěstovat důvěrné přátelství s Kristem.

„Druhý aspekt: žít mezi sebou účinnou a procítěnou bratrskou lásku. V tomto smyslu je nutné hodně na sobě pracovat, abychom překonali individualismus a touhu vyvyšovat se nad druhé, která z nás činí konkurenty, a naučili se postupně budovat dobré a bratrské lidské a duchovní vztahy. V zásadě si myslím, že s tím všichni souhlasí, ale ve skutečnosti je před námi ještě dlouhá cesta“.

Záběr z audience (@Vatican Media)

A konečně třetím hlediskem je sdílení poslání se všemi pokřtěnými, uzavřel papež, jak to bylo přirozené v prvních stoletích církve, kdy se všichni věřící cítili jako misionáři a osobně se angažovali jako hlasatelé evangelia. Kněžské povolání pak stálo ve službě tohoto poslání sdíleného všemi.

„Dnes silně pociťujeme, že se musíme vrátit k této účasti všech pokřtěných na svědectví a hlásání evangelia. Formátorům bych chtěl říci, že je třeba kněze vychovávat k tomu, aby se nepovažovali za osamělé vůdce, aby nepojímali kněžství z pohledu pocitu nadřazenosti. Potřebujeme kněze schopné rozeznat a uznat v každém milost křtu a charismata, která z něj vyplývají, třeba i tím, že pomohou lidem k otevřenosti vůči těmto darům, aby našli odvahu a nadšení k zapojení do života církve a společnosti. Konkrétně to znamená, že příprava budoucích kněží má být stále více ponořena do reality Božího lidu a prováděna za přispění všech jeho členů: kněží, laiků a zasvěcených mužů i žen“.