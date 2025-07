Papež: Hledejte milost, abyste mohli pokračovat na cestě jednoty a bratrské lásky

V Castel Gandolfo přijal papež Lev XIV. řecké pravoslavné, byzantské katolické a latinské katolické poutníky ze Spojených států, kteří se účastní ekumenické pouti do Říma, Konstantinopole a Niceje.

Christopher Wells, Vatikán



Společná pravoslavně-katolická pouť do Říma, Konstantinopole a Niceje „je jedním z bohatých plodů ekumenického hnutí, jehož cílem je obnovit plnou jednotu mezi všemi Kristovými učedníky“, řekl papež Lev XIV. účastníkům pouti ve čtvrtek při jejich přivítání v papežském letním sídle v Castel Gandolfo.

Pouť „Z Říma do Nového Říma“ tvoří padesát řeckých pravoslavných, byzantských katolíků a latinských katolíků z USA a vede ji řecký pravoslavný arcibiskup Elpidophoros z Ameriky a kardinál Joseph Tobin, arcibiskup z Newarku v New Jersey.

Ve svém pozdravu papež Lev poznamenal, že cílem pouti je „návrat ke kořenům“: do Říma, kde byli umučeni svatí Petr a Pavel; Konstantinopole – dnes Istanbul – spojené se svatým Ondřejem; a do Niceje, místa prvního ekumenického koncilu, od kterého letos uplynulo 1700 let.

Papež dále zdůraznil společné oslavy Velikonoc v roce 2025, které byly slaveny ve stejný den těmi, kdo se řídí gregoriánským i juliánským liturgickým kalendářem, což umožnilo všem křesťanům společně zvolat velikonoční aleluja: „Kristus vstal z mrtvých! On je skutečně vzkříšen!“

Tato slova, řekl papež Lev XIV., hlásají utrpení a vzkříšení Ježíše, „Beránka, který byl zabit“, aby nás vykoupil z „temnoty hříchu a smrti“. Vykoupení, které Kristus získal, „nás naplňuje velkou nadějí“ a zároveň nás vyzývá, abychom „byli svědky a nositeli naděje“, připomínaje motto jubilejního roku, poutníci naděje.

„Doufám, že vaše pouť vás všechny utvrdí v naději, která se zrodila z naší víry ve vzkříšeného Pána!“ řekl papež Lev.

S ohledem na návštěvu skupiny v Konstantinopoli požádal papež poutníky, aby pozdravili patriarchu Bartoloměje a vyjádřili svou naději, že se s ním znovu setká při ekumenické oslavě výročí Nicejského koncilu.

Svatý otec dále popsal ekumenickou pouť skupiny jako jedno z mnoha znamení, která „již projevují teologický pokrok a dialog lásky, které charakterizují poslední desetiletí“, zejména od společného prohlášení papeže Pavla VI. a patriarchy Athenagorase, kterým byly zrušeny vzájemné exkomunikace, které následovaly po přerušení vztahů mezi Římem a Konstantinopolí v roce 1054.

„Z naší strany,“ řekl papež, „i my musíme pokračovat v prosbě k Parakletovi, Utěšiteli, o milost, abychom mohli pokračovat na cestě jednoty a bratrské lásky“. S ohledem na dva tisíce let od události vykoupení řekl papež Lev: „V duchovním smyslu se všichni musíme vrátit do Jeruzaléma, města míru“, kde apoštolové přijali Ducha Svatého, než se vydali svědčit o Kristu „až na konec světa“.

Papež Lev zakončil své poselství modlitbou: „Ať náš návrat ke kořenům naší víry nám všem umožní zakusit dar Božího útěchy a ať nás činí schopnými, jako dobrý samaritán, vylévat olej útěchy a víno radosti na dnešní lidstvo.“