Papež: Bůh promlouvá v srdci, pouť je příležitostí k naslouchání jeho hlasu

Při audienci pro skupinu mladých lidí, učitelů a kněží z Dánska, Irska, Anglie, Walesu a Skotska, kteří se v Římě sešli u příležitosti Svatého roku, papež zdůraznil, že návštěva míst, kde svatí Petr a Pavel dosvědčili „svou lásku k Ježíši tím, že obětovali svůj život jako mučedníci“, může posílit víru, „aby ji bylo možné snáze sdílet s ostatními“.

Tiziana Campisi – Vatikán

Příležitost „k naslouchání, k modlitbě“, aby bylo možné „jasněji slyšet hlas Boží“, který volá z hloubi srdce, protože „často ztrácíme schopnost naslouchat, skutečně naslouchat“: takto lze vnímat pouť do Říma v jubilejním roce. Lev XIV. to sdělil mladým lidem z kodaňské diecéze a učitelům z Irska, Anglie, Walesu a Skotska, kteří přijeli do italského hlavního města na Jubileum a které dnes dopoledne, v sobotu 5. července, přijal v Apoštolském paláci. Papež poznamenal, že dnes „posloucháme hudbu, náš sluch je neustále zaplaven všemi druhy digitálních podnětů, ale někdy zapomínáme naslouchat svému srdci“.

Právě v našem srdci k nám Bůh promlouvá, volá nás a zve nás, abychom ho lépe poznali a žili v jeho lásce. A skrze toto naslouchání byste mohli být otevřeni tomu, aby Boží milost posílila vaši víru v Ježíše, abyste mohli tento dar snáze sdílet s ostatními.

Záběr z audience (@VATICAN MEDIA)

Pouť jako důležitá zkušenost

Papež zdůraznil, že „Věčné město“ je „zvláštním domovem pro křesťany“, protože je „místem, kde apoštolové Petr a Pavel vydali nejvyšší svědectví své lásky k Ježíši tím, že obětovali svůj život jako mučedníci“. Poděkoval mladým lidem za to, že přijeli do Říma, a ujistil je o svých modlitbách, aby „při návštěvě různých svatých míst“ mohli „čerpat inspiraci a naději z hlubokého příkladu svatých a mučedníků, kteří napodobili Krista“.

Pouť má v našem životě víry zásadní význam, protože nás odvádí od našich domovů a každodenní rutiny a dává nám čas a prostor pro hlubší setkání s Bohem. Tyto okamžiky nám vždy pomáhají růst, protože skrze ně nás Duch svatý jemně formuje, abychom se stále více připodobňovali mysli a srdci Ježíše Krista.

Záběr z audience (@VATICAN MEDIA)

Kristus jako vzor každého autentického učení

Poté se papež obrátil na učitele a zdůraznil jejich „důležitou roli ve výchově“ dětí, dospívajících a mladých dospělých. „Budou se na vás dívat jako na vzory: vzory života, víry. Budou se na vás dívat zejména proto, jak učíte a jak žijete“, dodal s přáním, aby „každý den“ pěstovali svůj „vztah s Kristem, který je vzorem každého ryzího učení“ a mohli tak „vést a povzbuzovat“ ty, kteří jsou „svěřeni“ do jejich péče, „aby také oni následovali Krista“ ve svém životě.

Záběr z audience (@VATICAN MEDIA)

Každá pouť pokračuje v každodenním životě

A nakonec, předtím, než všem udělil požehnání, vyslovil Lev poslední doporučení.

Pamatujte, že pouť nekončí, ale přenáší svůj důraz na každodenní „poutní cestu učednictví“. Všichni jsme poutníci a vždy budeme poutníky, na cestě, na které se snažíme následovat Krista a hledat cestu, která je v životě skutečně tou naší. Není to jistě snadné, ale s Boží pomocí, přímluvou svatých a vzájemnou podporou si můžete být jisti, že pokud zůstanete věrní a budete vždy důvěřovat Božímu milosrdenství, zkušenost z této pouti bude přinášet ovoce po celý váš život.