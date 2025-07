Lev XIV: Ze solidarity a sdílení se rodí kultura míru

V homilii pronesené v katedrále v Albanu papež rozjímá nad postavami Marty a Marie a vyzývá k napodobování pracovitosti první z nich ve službě bližním a v prosazování „kultury míru“, která je schopna vytvářet společenství mezi lidmi, národy a náboženstvími. Připomíná také význam ticha, které nazývá „prorockým znamením pro naši dobu“ a „základní dimenzí křesťanského života“, kterou je třeba znovu objevit.

Homilie Svatého Otce Lva XIV., katedrála v Albanu, 20. července 2025

Drazí bratři a sestry,

jsem velmi rád, že jsem dnes zde, abych slavil nedělní eucharistii v této krásné katedrále. Jak víte, měl jsem přijet 12. května, ale Duch Svatý rozhodl jinak. Jsem však opravdu šťastný a v této bratrské křesťanské radosti zdravím všechny přítomné, Vaši Eminenci, a této diecéze, přítomné autority a vás všechny.

V dnešní liturgii k nám první čtení a evangelium hovoří o pohostinnosti, službě a naslouchání (srov. Gen 18,1-10; Lk 10,38-42).

V prvním případě Bůh navštěvuje Abrahama v podobě „tří mužů“, kteří přicházejí do jeho stanu „v nejteplejší hodině dne“ (srov. Gen 18,1-2). Můžeme si představit tuto scénu: žhnoucí slunce, nehybný klid pouště, intenzivní horko a tři neznámí lidé, kteří hledají úkryt. Abraham, sedící „u vchodu do stanu“, je v pozici pána domu a je velmi krásné vidět, jak plní svou roli: když v návštěvnících rozpozná Boží přítomnost, vstane, běží jim naproti, padá na zem a prosí je, aby zůstali. Celá scéna tak ožívá. Odpolední nehybnost se naplňuje gesty lásky, které zahrnují nejen patriarchu, ale i jeho ženu Sáru a služebníky. Abraham již nesedí, ale „stojí před nimi pod stromem“ (Gen 18,8), a tam mu Bůh sděluje tu nejkrásnější zprávu, jakou mohl očekávat: „Sára, tvá žena, bude mít syna“ (Gen 18,10).

Dynamika tohoto setkání nás může přimět k zamyšlení: Bůh volí cestu pohostinnosti, aby se setkal se Sárou a Abramem a oznámil jim dar jejich plodnosti, po kterém tak toužili a v který již nedoufali. Po mnoha okamžicích milosti, kdy je již navštívil, znovu zaklepe na jejich dveře a žádá o přijetí a důvěru. A oba staří manželé odpoví kladně, aniž by ještě věděli, co se stane. V tajemných návštěvnících rozpoznávají jeho požehnání, jeho samotnou přítomnost. Nabízejí jim, co mají: jídlo, společnost, službu, stín stromu. Dostávají slib nového života a potomstva.

I když za jiných okolností, i evangelium nám vypráví o stejném Božím jednání. I zde se totiž Ježíš představuje jako host v domě Marty a Marie. Není to cizinec: je v domě přátel a panuje tam slavnostní atmosféra. Jedna ze sester ho vítá s velkou pozorností, zatímco druhá mu sedí u nohou a naslouchá mu s typickým postojem učedníka vůči učiteli. Jak víme, na stížnosti první sestry, která by ráda měla trochu pomoci s praktickými záležitostmi, Ježíš odpovídá výzvou, aby ocenila hodnotu naslouchání (srov. Lk 10,41-42).

Bylo by však chybou vidět tyto dva postoje jako protichůdné, stejně jako srovnávat zásluhy obou žen. Služba a naslouchání jsou totiž dvě souběžné dimenze přijetí.

Především v našem vztahu k Bohu. Je sice důležité, abychom žili svou víru konkrétními činy a věrností svým povinnostem podle stavu a povolání každého z nás, ale je rovněž zásadní, abychom tak činili na základě rozjímání nad Božím slovem a naslouchání tomu, co nám Duch Svatý vkládá do srdce, a za tímto účelem si vyhradili chvíle ticha, chvíle modlitby, v nichž utišíme hluk a rozptýlení, shromáždíme se před ním a sjednotíme se sami v sobě. To je rozměr křesťanského života, který dnes zvláště potřebujeme obnovit, jak jako osobní a společenskou hodnotu, tak jako prorocké znamení pro naši dobu: dát prostor tichu, naslouchání Otci, který mluví a „vidí v skrytu“ (Mt 6,6). K tomuto účelu mohou být letní dny prozřetelným okamžikem, kdy můžeme zakusit, jak krásná a důležitá je blízkost Bohu a jak nám může pomoci být otevřenější a více vstřícní vůči druhým.

Jsou to dny, kdy máme více volného času, abychom se mohli shromáždit a rozjímat, setkávat se, cestovat a navštěvovat se. Využijme je, abychom si po víru povinností a starostí vychutnali chvíli klidu a rozjímání, stejně jako abychom se někde setkali a sdíleli radost ze setkání – jako já dnes tady –, udělejme z toho příležitost, abychom se o sebe navzájem postarali, vyměnili si zkušenosti, nápady, nabídli si vzájemné porozumění a radu: to nám dává pocítit, že jsme milováni, a to všichni potřebujeme. Udělejme to s odvahou. Tímto způsobem budeme v solidaritě, sdílení víry a života podporovat kulturu míru a pomáhat také těm, kteří jsou kolem nás, překonávat rozkoly a nepřátelství a budovat společenství: mezi lidmi, mezi národy, mezi náboženstvími.

Papež František říkal, že „pokud chceme vychutnat život s radostí, musíme spojit tyto dva postoje: na jedné straně být „u nohou“ Ježíše, abychom mu naslouchali, když nám odhaluje tajemství všeho; na druhé straně být pozornými a připravenými k pohostinnosti, když prochází a klepe na naše dveře s tváří přítele, který potřebuje chvilku odpočinku a bratrství“ (Angelus, 21. července 2019). Tato slova pronesl mimo jiné několik měsíců před vypuknutím pandemie: a kolik nás v tomto smyslu naučila ta dlouhá a těžká zkušenost, kterou si stále ještě pamatujeme.

Jistě, všechno to stojí úsilí. Služba i naslouchání nejsou vždy snadné: vyžadují odhodlání a schopnost obětovat se. Úsilí stojí například naslouchání a služba, věrnost a láska, s nimiž otec a matka vedou svou rodinu, stejně jako úsilí, s nímž děti doma i ve škole odpovídají na jejich snahu; úsilí stojí porozumět si, když máme odlišné názory, odpustit si, když uděláme chybu, pomoci, když je někdo nemocný, podpořit, když je někdo smutný. Ale jen tak, tímto úsilím, se v životě buduje něco dobrého; jen tak mezi lidmi vznikají a rostou autentické a silné vztahy a zdola, z každodenního života, roste, šíří se a prožívá se přítomnost Božího království (srov. Lk 7,18-22).

Svatý Augustin v jedné ze svých promluv, když rozjímal o příběhu Marty a Marie, řekl: „V těchto dvou ženách jsou symbolizovány dva životy: přítomný a budoucí; jeden prožitý v námaze a druhý v odpočinku; jeden trýznivý, druhý blažený; jeden pomíjivý, druhý věčný“ (Sermo 104, 4). A když přemýšlel o práci Marty, Augustin řekl: „Kdo je osvobozen od této služby péče o druhé? Kdo si může oddechnout od těchto povinností? Snažme se je plnit bez výhrad a s láskou […].Námaha pomine a přijde odpočinek; ale k odpočinku se dostaneme pouze námahou. Loď přepluje a dorazí do vlasti, ale do vlasti se nedostaneme jinak než lodí“ (tamtéž, 6-7).

Abraham, Marta a Marie nám dnes připomínají právě toto: že naslouchání a služba jsou dva doplňující se postoje, kterými se v životě otevíráme požehnané přítomnosti Hospodina. Jejich příklad nás vybízí, abychom ve svém každodenním životě moudře a vyváženě spojovali kontemplaci a činnost, odpočinek a námahu, ticho a pracovitost, přičemž jako měřítko vždy bereme Ježíšovu lásku, jako světlo jeho slovo a jako zdroj síly jeho milost, která nás podporuje nad naše vlastní možnosti (srov. Fil 4,13).