Papež se setkal s Jonathanem Roumiem, představitelem Ježíše v seriálu „The Chosen“

Herec Jonathan Roumie, který ztvárnil roli Ježíše v americkém televizním seriálu „The Chosen“, a štáb tohoto známého seriálu byli mezi věřícími, kteří se dnes dopoledne, ve středu 25. června, zúčastnili generální audience na náměstí sv. Petra.

Rosario Capomasi – Vatikán

„Ztvárnění charismatické postavy, jakou je Kristus, mi pomohlo posílit mou víru. Prožil jsem to jako skutečný projev Boží milosti.“ Jonathan Roumie, který ztvárnil roli Ježíše v americkém televizním seriálu „The Chosen“ – sledovaném více než 280 miliony diváků po celém světě – skrývá své dojetí za slunečními brýlemi. Dnes dopoledne, ve středu 25. června, se spolu se svými příbuznými, hereckými kolegy a členy filmového štábu zúčastnil generální audience Lva XIV. na náměstí sv. Petra, kde bylo od ranních hodin horko.

Herec vypráví, jak ho role Spasitele a s ní i jeho osobnost změnila. „Můj otec je Egypťan, který emigroval do Spojených států amerických, matka je Irka a od malička jsem v rodině dýchal katolickou víru. To, co jsem se naučil od rodičů, jsem se snažil přenést bez velkého násilí do herecké role. Ježíše jsem vždy vnímal jako prostého člověka, jehož prostota v sobě skrývá nesčetné množství nauk a hodnot, které doufám, že budu schopen uplatňovat po každý den svého života.“

„Nesmírná čest“

V pondělí 23. června představil herecký ansámbl úspěšného amerického seriálu v sále sv. Pia X. ve Vatikánu pátou řadu seriálu, která zachycuje některé momenty Svatého týdne, včetně Poslední večeře. Čtvrtá epizoda byla téhož dne promítána ve vatikánské filmotéce. „Tíha odpovědnosti, kterou jsem cítil při natáčení určitých scén, byla obrovská,“ uzavírá Jonathan Roumie, „ale síla víry mě vedla k velké koncentraci. A dnešní setkání s papežem bylo nezměrnou ctí.“