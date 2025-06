Papež římským kněžím: Neutíkejte před výzvami, buďte věrohodní a jděte příkladem

Při audienci pro kněze římské diecéze Lev XIV. vyzval ke společné cestě a obnovení povolání v době poznamenané násilím a v římském regionu také chudobou a bytovou krizí. „Kněz je povolán, aby byl mužem společenství“, svědkem „v pokorném životě“, schopným vyjádřit „obnovující sílu evangelia“, řekl papež v aule Pavla VI.

Benedetta Capelli – Vatikán

Římský biskup se ve čtvrtek 12. června setkal se svou diecézí, kněžími a seminaristy, kteří jsou „vzácným pokladem“ a pro který požádal o „silný potlesk“. Učinil tak poprvé po svém převzetí úřadu římského biskupa, 25. května v bazilice sv. Jana na Lateránu, kdy citoval blahoslaveného Jana Pavla I. a ujistil přítomné o své připravenosti a lásce.

Ve Vatikánu papež Lev XIV. znovu potvrdil kněžím města Říma své přání „poznat vás blíže, abychom mohli vykročit společně na cestu“. Cesta biskupa a lidu, která připomíná to, co si papež František v roce 2013 přál při svém prvním pozdravu z Lodžie požehnání. Lev promlouval se „srdcem otce a pastýře“, protože Hospodin zná lidské omezení, ale jen některým lidem svěřuje zvláštní milost.

„Zavažme se všichni, že budeme věrohodnými a příkladnými kněžími! Jsme si vědomi svých přirozených omezení a Bůh nás zná do hloubky; ale dostali jsme mimořádnou milost, byl nám svěřen drahocenný poklad, jehož jsme služebníky a správci. A od služebníka se vyžaduje věrnost“.

Záběr z audience (@Vatican Media)

V Božích očích jste drahocenní

Papež Lev poděkoval kněžím za „život zasvěcený službě Království, za velkorysost při výkonu kněžské služby, za vše, co prožívají v tichosti a co je někdy provázeno utrpením nebo nepochopením“.

„Vykonáváte různé služby, ale všichni jste drahocenní v očích Boha a při uskutečňování jeho plánu“.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Kulturní klima dnes podporuje izolaci

„Kráčet společně“: toto doporučení papež adresoval římské diecézi, „diecézi opravdu zvláštní, protože mnoho kněží přichází z různých částí světa“, často za studiem, jak poznamenal. Tato volba se odráží v pastoračním životě farností, které jsou povolány k univerzálnosti a vzájemné vstřícnosti. Poté se papež věnoval dvěma pojmům, které mu „leží na srdci“: jednota a společenství. Společenství je v Římě podporováno společným životem „na farách, kolejích nebo jiných rezidencích“.

„Kněz je povolán, aby byl mužem společenství, protože on sám je prvním, kdo je žije a neustále je rozvíjí. Víme, že toto společenství je dnes brzděno kulturním klimatem, které podporuje izolaci a sebestřednost. Nikdo z nás není imunní vůči těmto nástrahám, které ohrožují pevnost našeho duchovního života a sílu našeho poslání“.

Papež a kardinál Reina, vikář římské diecéze (@Vatican Media)

Rozmach bratrství mezi kněžími

Proti nástrahám je třeba bojovat bdělostí navenek, ale také v nitru, věnovat pozornost mezilidským vztahům, ale také tomu, co se odehrává v našem srdci, „zejména pocitu únavy, který přichází, protože jsme prožili těžké chvíle, protože jsme se necítili pochopeni a vyslyšeni, nebo z jiných důvodů“.

„Chtěl bych vám pomoci, kráčet s vámi, aby každý znovu nalezl pokoj ve své službě; právě proto vás žádám o posílení bratrství kněží, které by bylo ukotveno v pevném duchovním životě, v setkávání s Bohem a v naslouchání jeho slovu“.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Různá charismata a věrnost evangeliu

„Společenství se musí promítnout také do úsilí v této diecézi, projevované různými charismaty, různými cestami formace a také různými službami“, poznamenal papež a dodal, že však „úsilí o podporu musí být jednotné“. Má to být úsilí na pastorační cestě, které se promítá do společného postupu, věrného evangeliu, obohacujícího církev svým charismatem, „ale s vědomím, že jsme jediné tělo, jehož hlavou je Kristus“.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Znovu prožít lásku první hodiny

Papež se poté zastavil nad významem příkladného života, ačkoli si je vědom, že nikdo není osvobozen „od vlivů světa a města s jeho tisíci nabídkami“, které by mohly odvrátit od svatého života a tím způsobit ztrátu hlubokých hodnot kněžství.

„Nechte se znovu přitáhnout voláním Mistra, abyste pocítili a prožili lásku první hodiny, která vás vedla k důležitým rozhodnutím a odvážným obětem. Pokud se společně pokusíme žít příkladným životem v pokoře, budeme moci vyjádřit obnovující sílu evangelia pro každého muže a každou ženu“.

Záběr z audience (@Vatican Media)

Řím s jeho krásami, chudobou a bytovou krizí

„Zarážejí nás“, pokračoval Lev XIV. „nerovnosti, chudoba, mnoho forem sociálního vyloučení, rozšířené utrpení, které nabývá rysů tísně, která již nikoho nešetří“. Tuto realitu prožíváme i v Římě, „poznačeném mnoha formami chudoby a vážnými krizemi, jako je ta bytová“. Je to město, které, jak připomněl papež František, je „velkou krásou“, ale které také vyžaduje „prostou slušnost“, aby bylo obyvatelným a přívětivým místem.

„Jsme povoláni přijmout tyto výzvy, interpretovat je evangelicky a prožívat je jako příležitosti k svědectví. Neutíkejme před nimi!“

Přečtěte si také 31/05/2025 Papež k novokněžím: Nejsme ještě dokonalí, ale je nutné být věrohodní V sobotu 31. května předsedal papež Lev XIV. ve Vatikánské bazilice mši svaté za účasti asi pěti tisíc věřících, při níž udělil kněžské svěcení jedenácti jáhnům z římské diecéze. ...

Proroci míru a spravedlnosti

Papež Lev vyzval k pohledu na „svaté kněze, kteří dokázali spojit vášeň pro dějiny s hlásáním evangelia“, jako byli don Primo Mazzolari a don Lorenzo Milani, „prorokové míru a spravedlnosti“.

„A tady v Římě jsme měli dona Luigiho Di Liegra, který tváří v tvář mnoha formám chudoby strávil svůj život hledání cest spravedlnosti a lidského rozvoje. Čerpejme sílu z těchto příkladů, abychom i nadále zasévali setbu svatosti v našem městě“.

Na závěr papež vyjádřil přání, aby „rostla jednota, příkladnost a prorocké nasazení ve službě naší době“, a slovy svatého Augustina vyzval kněze k lásce k církvi a modlitbě za „ztracené ovce“, aby poznaly Boží lásku.